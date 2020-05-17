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Formula 1 / Son dakika

Chandhok: "Mercedes, Bottas'ı gönderirse şaşırırım"

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Chandhok: "Mercedes, Bottas'ı gönderirse şaşırırım"
Ekleyen:
, Editör
17 May 2020 17:20

Karun Chandhok, Valtteri Bottas'ın en azından birkaç yıl daha Mercedes'le yarışacağını düşünüyor.

Lotus ve HRT için yarışan Hindistanlı sürücü Karun Chandhok, Finlandiya haber ajansı STT'ye verdiği demeçte, Valtteri Bottas'ın şu anda olabilecek en iyi işe sahip olduğunu ve takımdan ayrılması halinde şaşıracağını dile getirdi.

Bottas, 2017'den beri Mercedes'te yarışıyor ve geçen yıl kariyerinin en iyi yılını geride bıraktı.

Chandhok sözlerine şöyle başladı: "Valtteri, dünyanın en iyi işine sahip. Çünkü Mercedes gibi bir marka için yarışıyor."

“Öte yandan dünyadaki en kötü işi de yapıyor. Çünkü takım arkadaşı, kendi neslinin en iyi sürücüsü.  Lewis Hamilton şimdiye kadarki en iyi  beş sürücü arasında yer alıyor."

“Bottas ve Alex Albon'un en kötü işlere sahip olduklarını söyleyebilirim. Ama Bottas'ı Barcelona'daki testlerde gördüğümde, gerçekten çok iyi durumdaydı. En üst seviyedeydi."

“Sadece bunu nasıl daha sık yapabileceğini bulmalı. Elbette ne yapması gerektiğini söylemek kolay, ama bence gerekli yeteneklere de sahip."

"Sadece zihinsel olarak daha fazla ne yapabileceğini gerçekten bilmiyorum."

Bazı isimler Bottas'ın Hamilton için mükemmel bir takım arkadaşı olduğuna inanıyor.

Bu konuda Chandhok, “Onlar (Mercedes) Valtteri'yi değiştirirse şaşırırdım. Bu sezon daha kısa sürecek ve gelecek yıl temel olarak aynı aracı kullanacaklar. Bu yüzden aynı sürücüleri tutmaları mantıklı." dedi.

Chandhok öte yandan 2020 sezonunun kapalı kapılar ardında yapılmasını destekliyor.

“Bir çeşit B planı yapmak zorundaydılar. Yani hiçbir plan yapmamak yanlış olurdu. 18 yarışımız olacağını sanmıyorum. Yaklaşık 14-15 daha gerçekçi."

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Editör Kemal Şengül

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