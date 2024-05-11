Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1 Miami GP

McLaren, Red Bull için bir tehdit olabilir mi?

Karun Chandhok'a göre McLaren'in Red Bull'a ne kadar yakın olduğu önümüzdeki birkaç yarışta ortaya çıkacak.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Max Verstappen, Red Bull Racing, 2nd position, Lando Norris, McLaren F1 Team, 1st position, congratulate each other in Parc Ferme

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

McLaren, 2021 İtalya Grand Prix'sinden bu yana ilk zaferini geçtiğimiz hafta sonu Miami Grand Prix'sinde Lando Norris ile elde etti.

McLaren'in Miami'ye, Norris'in aracında kapsamlı bir güncelleme paketiyle gelmesiyle, eski F1 pilotu yayıncı Chandhok, takımın sprint hafta sonunda bunu yapmaya istekli olmasının çok fazla güven gösterdiğine inanıyor.

Sky F1 podcast'inde konuşan Chandhok, Imola'nın McLaren'in bu yıl gerçekten şampiyonluk avında olup olmadığına cevap verecek ilk gerçek test olacağını söyledi.

Chandhok, "Koşullar uygun olduğunda Red Bull ile rekabet edebilecek bir araca sahip olduklarını düşünüyorum."

"Şu anda elimizde çok da kullanışlı olmayan bir veri seti var - Miami benzersiz bir pist, yüzeyi de oldukça benzersiz."

"Şimdi daha geleneksel bir pist olan ve yüzey açısından çok daha farklı olan Imola'ya geliyoruz. Çok sayıda yüksek hızlı yön ve yükseklik değişimi var. Bu nedenle iyi bir dengeye sahip olmanız gerekiyor."

Karun Chandhok

Karun Chandhok

Fotoğraf: Shameem Fahath

"Ama bence mücadelenin içinde yer alıyorlar. Bir sprint hafta sonuna büyük bir güncelleme getirmeye karar vermek, fabrikada devam eden geliştirme programına büyük ölçüde güvendiklerini gösteriyor. Dürüst olmak gerekirse böyle bir karar verecek başka bir takım tanımıyorum."

Elbette bir diğer soru işareti de Miami'de Red Bull'un gerçekten ne kadar kötü durumda olduğuydu. 

Öğleden sonra yaşadığı düşüşe rağmen son Dünya Şampiyonu Verstappen, rahat bir ikincilik elde etti. Chandhok, Verstappen'in RB20'sindeki hasarı yalnızca Red Bull'un bildiğini söyledi.

"Verilere sahip olanlar sadece onlar. Yere basma kuvveti kaybını kamuoyuna tam olarak açıklamadılar."

"Gerçek şu ki, Max  normalde olduğu kadar hızlı değildi. Yere basma kuvveti eksikliği 1 saniye de olabilir, 0.01 saniye de. Ama elbette tek bir pistteki tek bir sonuca bakıp çıkarım yapamazsınız."

"Önümüzde Imola, Monaco, Kanada ve Barselona gibi çeşitli pistler var. Bunlar tamamen farklı dört pist ama McLaren bu dört pistte de rekabetçi olabilirse, 'Tamam, bu artık Red Bull için gerçek bir tehdit' diyebilirsiniz çünkü şampiyonluk adayı olmak için her yerde hızlı olmanız gerekir."

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

yorumlar
Önceki haber Mercedes, sonraki yarışlarda daha az sorun yaşamayı bekliyor

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Zeynep Taş
Daha fazlası
Zeynep Taş
Berlin E-Prix: Da Costa, Cassidy'yi yenerek Porsche'nin evinde galibiyete ulaştı

Berlin E-Prix: Da Costa, Cassidy'yi yenerek Porsche'nin evinde galibiyete ulaştı

Formula E
Berlin ePrix II
Berlin E-Prix: Da Costa, Cassidy'yi yenerek Porsche'nin evinde galibiyete ulaştı
Hamilton'ın kararı, Norris'in yeni anlaşmasında rol oynamış olabilir mi?

Hamilton'ın kararı, Norris'in yeni anlaşmasında rol oynamış olabilir mi?

Formula 1
Hamilton'ın kararı, Norris'in yeni anlaşmasında rol oynamış olabilir mi?
Audi, Bottas ve Zhou'nun sözleşmelerini yenilemeyecek mi?

Audi, Bottas ve Zhou'nun sözleşmelerini yenilemeyecek mi?

Formula 1
Audi, Bottas ve Zhou'nun sözleşmelerini yenilemeyecek mi?

Son Haberler

Norris ve McLaren arasındaki karşılıklı inanç, sonunda meyvesini veriyor mu?

Norris ve McLaren arasındaki karşılıklı inanç, sonunda meyvesini veriyor mu?

F1 Formula 1
Norris ve McLaren arasındaki karşılıklı inanç, sonunda meyvesini veriyor mu?
Bagnaia: "Fransa GP sonucu, 2024 şampiyonluk mücadelesinin bir 'ön gösterimi'"

Bagnaia: "Fransa GP sonucu, 2024 şampiyonluk mücadelesinin bir 'ön gösterimi'"

MGP MotoGP
Fransa GP
Bagnaia: "Fransa GP sonucu, 2024 şampiyonluk mücadelesinin bir 'ön gösterimi'"
Hulkenberg: "Komatsu, beni 2025'te Haas'ta tutmak için 'savaştı' ve her şeyini verdi"

Hulkenberg: "Komatsu, beni 2025'te Haas'ta tutmak için 'savaştı' ve her şeyini verdi"

F1 Formula 1
Hulkenberg: "Komatsu, beni 2025'te Haas'ta tutmak için 'savaştı' ve her şeyini verdi"
Szafnauer: "Bence Perez Red Bull'da kalmaya devam edecek"

Szafnauer: "Bence Perez Red Bull'da kalmaya devam edecek"

F1 Formula 1
Miami GP
Szafnauer: "Bence Perez Red Bull'da kalmaya devam edecek"

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye