McLaren, Red Bull için bir tehdit olabilir mi?
Karun Chandhok'a göre McLaren'in Red Bull'a ne kadar yakın olduğu önümüzdeki birkaç yarışta ortaya çıkacak.
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
McLaren, 2021 İtalya Grand Prix'sinden bu yana ilk zaferini geçtiğimiz hafta sonu Miami Grand Prix'sinde Lando Norris ile elde etti.
McLaren'in Miami'ye, Norris'in aracında kapsamlı bir güncelleme paketiyle gelmesiyle, eski F1 pilotu yayıncı Chandhok, takımın sprint hafta sonunda bunu yapmaya istekli olmasının çok fazla güven gösterdiğine inanıyor.
Sky F1 podcast'inde konuşan Chandhok, Imola'nın McLaren'in bu yıl gerçekten şampiyonluk avında olup olmadığına cevap verecek ilk gerçek test olacağını söyledi.
Chandhok, "Koşullar uygun olduğunda Red Bull ile rekabet edebilecek bir araca sahip olduklarını düşünüyorum."
"Şu anda elimizde çok da kullanışlı olmayan bir veri seti var - Miami benzersiz bir pist, yüzeyi de oldukça benzersiz."
"Şimdi daha geleneksel bir pist olan ve yüzey açısından çok daha farklı olan Imola'ya geliyoruz. Çok sayıda yüksek hızlı yön ve yükseklik değişimi var. Bu nedenle iyi bir dengeye sahip olmanız gerekiyor."
Karun Chandhok
Fotoğraf: Shameem Fahath
"Ama bence mücadelenin içinde yer alıyorlar. Bir sprint hafta sonuna büyük bir güncelleme getirmeye karar vermek, fabrikada devam eden geliştirme programına büyük ölçüde güvendiklerini gösteriyor. Dürüst olmak gerekirse böyle bir karar verecek başka bir takım tanımıyorum."
Elbette bir diğer soru işareti de Miami'de Red Bull'un gerçekten ne kadar kötü durumda olduğuydu.
Öğleden sonra yaşadığı düşüşe rağmen son Dünya Şampiyonu Verstappen, rahat bir ikincilik elde etti. Chandhok, Verstappen'in RB20'sindeki hasarı yalnızca Red Bull'un bildiğini söyledi.
"Verilere sahip olanlar sadece onlar. Yere basma kuvveti kaybını kamuoyuna tam olarak açıklamadılar."
"Gerçek şu ki, Max normalde olduğu kadar hızlı değildi. Yere basma kuvveti eksikliği 1 saniye de olabilir, 0.01 saniye de. Ama elbette tek bir pistteki tek bir sonuca bakıp çıkarım yapamazsınız."
"Önümüzde Imola, Monaco, Kanada ve Barselona gibi çeşitli pistler var. Bunlar tamamen farklı dört pist ama McLaren bu dört pistte de rekabetçi olabilirse, 'Tamam, bu artık Red Bull için gerçek bir tehdit' diyebilirsiniz çünkü şampiyonluk adayı olmak için her yerde hızlı olmanız gerekir."
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