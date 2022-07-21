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Formula 1 Haberler

Chandhok: "Leclerc tek turda gridin en iyisi"

Eski Formula 1 sürücüsü ve Sky Sports analisti Karun Chandhok, Charles Leclerc'i şu anda gridin en iyi sıralama pilotu olarak gördüğünü söyledi.

Niels Dijksterhuis
Ekleyen:
Çeviren:
Ezel Tan
, Editör
Chandhok: "Leclerc tek turda gridin en iyisi"
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Charles Leclerc bu yıl sıralama turlarında takım arkadaşı Charles Leclerc'e karşı büyük üstünlük kurdu ve geride kalan 11 yarışın ardından ikili arasındaki durum 9 - 2. 

Sainz'ın bu yıl Leclerc'i geçebildiği yarışlar Montreal ve Britanya'ydı. Ancak Montreal'de Leclerc'in zaten grid cezası bulunuyordu ve Britanya sıralama turları da ıslak zeminde yapıldı.

Sky Sport analisti Karun Chandhok, şöyle konuştu: "Charles, sıralama turlarında inanılmaz bir özgüvene sahip."

"O, hiç şüphesiz sıralama turlarında gridin en iyisi. Özellikle bir lastik setiyle attığı tek turda, virajları dönerken neler olacağını çok iyi hissediyor."

"Ön lastiğe çok odaklanıyor ama aynı zamanda arka tarafla da başa çıkıyor.  Bu, zorlayabilme konusunda ona güven veriyor."

"Dengesiz bir arka tarafla çok iyi başa çıkıyor, ki bu Carlos'un kendisine karşı eleştiri yapması gereken bir nokta. Bunu nasıl kontrol altına alabileceğini anlamalı."

"Yarışlarda oldukça dengeli görünüyor fakat lastikler aşındığında zorlanıyor."

Yine de Chandhok, İspanyol sürücünün durumu iyileştirebileceğini düşünüyor.

"Tek ihtiyacı olan birkaç iyi hafta sonu geçirmek. Sonrasında geri geleceğine eminim. Kanada'da yaptığı  gibi sorunsuz bir hafta sonu geçirdiği vakit gerçekten harika görünüyor. Orada Max ile savaşıyordu."

"Daha iyi hafta sonları geçirmek, kendisine olan güvenini geri getirecek. Bu sayede sıralama performansı da gelecek."

"Bunun birçok örneğini gördük. Her şey tutarlı performans göstermesiyle alakalı."

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