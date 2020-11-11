Chandhok: "İstanbul Park en iyi F1 pistlerinden bir tanesi"

İstanbul Park, pandemi sürecinin ardından Formula 1 takvimine geri döndü ve bu hafta sonu dokuz yıl aradan sonra ilk F1 yarışına ev sahipliği yapacak.

Pist genel olarak F1 dünyası tarafından seviliyor ve yeni yapısına rağmen eski tarz pistlere benzetiliyor.

Eski F1 pilotu ve yorumcu Karun Chandhok pist hakkında övgü dolu sözler sarf etti.

Chandhok, "Bu hafta Türkiye Grand Prix'sinin yapılacağı İstanbul Park'a dönülmesinden büyük mutluluk duyuyorum. Bu zorlu sezonun avantajlarından biri, İstanbul da dahil olmak üzere pek çok harika pistin takvimde yer alması oldu. Pandemiyle ilgili tüm sorunlara rağmen Mugello, Portimao ve Imola'daki yarışlar hem takımları, hem pilotları hem de taraftarları memnun etti."

"Türkiye yarış pisti, 2000'lerde Formula 1 takviminde görünen en iyi modern pistlerden birisi. Şanslıydım çünkü orada 2007'den 2011'e kadar GP2 ve Formula 1'de yarıştım ve İstanbul Park'ın önüme koyduğu zorlukları çözmeyi her zaman sevdim."

"Geçmişte,herkes sekizinci viraj hakkında konuşurdu, çünkü sürücüler o bölümde gerçekten zorlanırdı. Artık 20 sürücünün tümü sakin bir şekilde bu virajı tam gaz geçebilecek."

"Geçiş fırsatları da iyi olmalı. Pistin yokuş yukarı olan dokuzun virajdan son üç viraja kadarki hızlanma bölümü oldukça uzun. Buna ek olarak burada kuvvetli rüzgarlar var ve eğer durum buysa geçişi önemli oranda etkileyebilir."

"Geçmişte burada pek çok ilginç savaşa tanık olduk ve bazen farklı temaslar yaşandı. Bunlardan en ünlüsü 2010'da iki Red Bull Racing aracının çarpışmasıydı."

"Bu pistteki sonuç büyük oranda motorun gücüne bağlı, bu yüzden Ferrari motorlu araçların sorun yaşayabileceğini tahmin ediyorum. Bu tarz pistlerde iyi olan Renault ise oldukça iyi görünecek."

"Ancak elbette zafer ve podyuma yarışının Mercedes ile Max Verstappen arasında geçeceğini düşünmeliyiz."

"Bu pistte uzun süredir yarışılmadı, ancak şimdi yeni bir asfalt var, bu yüzden Portimao'da olduğu gibi tutuş çok düşük olacak. Ek olarak Türkiye Grand Prix'si daha önce hiç Kasım ayında gerçekleşmedi, bu nedenle havanın çok daha soğuk olmasını beklememiz gerekiyor."

"Takımların antrenman sırasında çok fazla bilgi toplaması gerektiğinden, Cuma günü pistin çok kalabalık olacağını tahmin edebilirsiniz." dedi.