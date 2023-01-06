Chandhok: "İlk yarışımdan önce Schumacher'in benimle konuşmasını asla unutmayacağım"

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Beyond the Grid podcast'ine konuşan Chandhok, "Fiziksel olarak kendimi hazır hissediyordum çünkü gride üç yeni takımın katılmasının [HRT, Virgin ve Lotus] gerçek bir fırsat sunabileceğini biliyordum. Bu yüzden fiziksel olarak hazır hissettiğimden emindim."

"Zihinsel olarak elbette biraz ürkütücüydü çünkü çok fazla şey oluyor. Beş takımla görüştüğüm dönemde çok fazla gürültü vardı. Dolayısıyla bu açıdan hazırlanmak çok zor oldu ama koltuk ayarı için Dallara'yı ziyarete gittiğimde her şeyin gerçek olduğunu fark ettim."

"Geoff [Willis, Hispania teknik direktörü] ve Gian Paolo Dallara ile zaman geçirdim, kendisiyle halen iyi bir ilişkim var. Bunun yanı sıra tasarımcılarla da zaman geçirdim, rüzgar tüneline ve diğer materyallere bir göz attım."

"Bana, 'elimizdeki araç aslında sadece lansmanda kullanılacaktı ama bununla sıkışıp kaldık, testlere katılacak zamanımız yok' dediler."

"Dallara tarafından Barselona testleri için hazırlanan güncelleme paketinde 60 puanlık yere basma kuvvetine ulaşmıştık, bu da yeni takımların önüne geçmemizi, hatta Toro Rosso'ya yakınlaşmamızı sağlayabilirdi. İşin garibi, Haas ve Dallara'nın da benzer bir süreçten geçtiğini görüyorsunuz."

"Bu nedenle Collin ve [José Ramón] Carabante'nin Dallara ile aralarının bozulması ve bu güncellemenin hiç gelmemesi çok yazık oldu. Kısacası takım sezon boyunca lansman aracıyla mücadele etmek zorunda kaldı."

Karun Chandhok, HRT F1 F110-02 Fotoğraf: Andrew Ferraro / Motorsport Images

Bahreyn'deki ilk yarışa takım içinde yaşanan sıkıntıların gölgesiyle çıkan Chandhok, yine de bir pilotun yanına gelip ona "F1'e hoş geldin" demesi nedeniyle o hafta sonunu halen çok iyi hatırlıyor.

O pilot kim mi dersiniz: Michael Schumacher.

Chandhok, "Durum belli açılardan karmaşık olsa da üstümüzdeki baskıyı da azalttı, tek yapmamız gereken piste çıkıp birkaç tur atmaktı."

"İlk hafta sonunuza hazırlanırken araç dışında çok fazla başka şey ve gürültü oluyor. Bu zaman içinde bir kasırgaya dönüştü."

"Perşembe günü bir F1 pilotu olarak ilk kez padoktan içeri girdiğimde benimle konuşan ilk pilot Michael Schumacher oldu. Kendisi F1'e geri dönüyordu ve o zamanın en büyük yıldızıydı, Lewis [Hamilton], Fernando [Alonso], gibi adamlardan daha büyük olduğunu söyleyebiliriz. Ben ise hiç kimseydim, değil mi?"

"Ama bana doğru yürüdü, sanki mecburmuş gibi kendini bana tanıttı ve 'F1'e hoş geldin' dedi. Biraz sohbet ettik, bana nereli olduğumu ve geçmişimi sordu, oldukça kibar yaklaştı. Bunu yapmasına gerek yoktu."

"Seneler sonra Mick'e [Schumacher] de bu hikayeyi anlattım ve ona 'genç bir çocuk olarak yatak odamın duvarında posteri bulunan bir adamla F1'e geldiğim için gerçekten minnettar olduğumu' söyledim.

"Bu konuşma bugün dahi benim için oldukça anlamlı."