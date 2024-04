Chandhok: "Hulkenberg'in Audi'ye gitmesi akıllıca olur"

Geçen sezon tam zamanlı olarak gride geri dönen Hulkenberg, sezonu 9 puanla 16. sırada tamamlarken, Haas ise 12 puanla son sırada tamamladı.

Bu yıl VF-24'te iyileşme işaretleri görülse de Haas, orta sıralarda yer almaya devam ediyor.

Guenther Steiner'in görevden alınıp yerine Ayao Komatsu'nun takım patronu olarak gelmesinin ardından Haas'ta yaşanan beklenmedik yönetim değişikliğinin ardından eski F1 pilotu Schumacher, vatandaşı için daha verimli bir alan aramanın zamanının geldiğini söylüyor.

Sky Deutschland'ın Hulkenberg'in 2025'te Haas'ta kalıp kalmayacağı sorusuna Ralf, şu yanıtı verdi: "Hayır, kesinlikle hayır."

"Haas kesinlikle harika bir takım ve orada her şey daha iyiye gidecek, ancak tam olarak gelecek vaadetmiyor."

"Bence Gene Haas'ın başka fikirleri var. Haas, Oliver Bearman gibi çaylak pilotlar için güzel, küçük bir takım olacak."

Audi CEO Markus Duesmann during the Audi press conference at Auto Shanghai 2023

Fotoğraf: Audi Communications Motorsport