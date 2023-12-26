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Chandhok, Hamilton'ın Russell ile mücadeleye bu yıl geri döndüğünü düşünüyor

Sky Sports F1 yorumcusu Karun Chandhok, Lewis Hamilton'ın 2023'te Mercedes'te George Russell ile mücadele etmek için adım attığına inanıyor.

Editör Burak Yasul
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Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, George Russell, Mercedes-AMG, on stage

Eski Lotus ve Hispania pilotu, Russell'ın bazı alanlarda geri adım atmasıyla birlikte, 2021 sezonunun sonundaki 'akşamdan kalma' durumla mücadele ettikten sonra bu yıl biraz gerçek Lewis Hamilton'ın ortaya çıktığını açıkladı.

Williams'ta geçirdiği üç sezonun ardından Mercedes'e geçen Russell, birlikte geçirdikleri ilk yılda yedi kez Dünya Şampiyonu olan takım arkadaşını geride bıraktı. Ancak Hamilton 2023'te Pilotlar Şampiyonasında rahat bir şekilde Russell'ı geride bıraktı.

Russell'ın kendisi de 2023 sezonunun kendi standartlarına göre bölük pörçük bir sezon olduğunu kabul etti. Takım arkadaşının altı podyumuna karşılık iki podyumla birlikte sıralama turlarındaki performanslarının berabere olmasına rağmen Pilotlar Şampiyonasını Hamilton'ın arkasında bitirdi.

Chandhok, genç Britanyalı için Russell'ın sezondaki zayıflıklarını vurgulayan iki ana konuyu işaret etti. Hâlâ gelişmesi için önünde bir yol olduğunu da söyledi.

Ancak buna rağmen, 2021'deki zorlu sezonun ardından 2022'de daha net bir kafa yapısına sahip olan Hamilton ile de uğraşmak zorunda kaldı.

Sky Sports F1 podcast'inde sezonun en iyi 10 pilotunu tartışırken 2023'ün 2022'ye kıyasla Russell için bir 'geri adım' olup olmadığı sorulduğunda Chandhok, "Bence bazı açılardan öyleydi." 

"2022'de aldığı puandan 100 puan daha az aldı. Bu yıl sadece iki kez podyuma çıktı. Bu yüzden kendisinin de itiraf ettiği bir gerileme yaşadı."

"Bence oldukça maliyetli iki hata da yaptı. Kanada'da dördüncü ya da beşinci sıradayken şikanlardan çıkarken duvara çarptı ve daha sonra aracı yarıştan çektiler. Tabii ki Singapur daha yüksek profilli bir yarıştı ve orada üçüncü sıradaydı."

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, George Russell, Mercedes F1 W14

Fotoğraf: Michael Potts / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, George Russell, Mercedes F1 W14

"Yani, bu yarışlarda iyi puanlar toplayabilirdi ve iki olası podyumu da elinden kaçırdı. Bir tanesi kesin gibiydi."

"Bence bu hayal kırıklığı yarattı ama yıl sonuna doğru biraz toparlandı."

"[Russell ve Hamilton] arasındaki sıralama turu performans farkı, 10 takımın tamamında, tüm isimler arasındaki en yakın mücadeleydi."

"Sezon boyunca aralarında saniyenin sadece 20'de biri kadar fark vardı. Sonuçlar açısından [Sprint sıralamalar da dahil olmak üzere] George'un lehine 15-13'lük bir fark vardı. Ancak sıralama turlarında eşitti."

"Bence bazı açılardan gerçek Lewis Hamilton bu yıl biraz daha öne çıktı. Bence geçen yıl, sezonun başlarında, belki biraz Abu Dhabi 2021'in etkisinde kalmıştı. Bu yeni otomobil çağına geldiği için biraz hayal kırıklığına uğramıştı ve otomobil şampiyonluk için mücadele edecek kapasitede değildi."

"Geçen yıl o açlığa sahip olmadığı için Lewis'i suçlayamazsınız. Sanırım duygusal olarak oldukça travmatik bir kış geçirdi ve 2022'de bunu tersine çevirme şansı olmadığını fark etti. George geldi ve geçen yıl bunu iyi kullandı."

"Bu yıl, Lewis'in hızlandığını düşünüyorum. George sezon sonuna doğru harika sonuçlar aldı."

"Son iki hafta sonunda Lewis'i geride bıraktığını söylemek zorundasınız, değil mi? Sanırım Vegas ve Abu Dhabi'de. George için iyi olduğunu düşünüyorum, geçen yılki kadar iyi değil ama yine de ilk 10'da yer almak için yeterliydi." dedi.

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