Chandhok: "Hamilton, 2024'te Ferrari'yi açık şekilde yenerse ne olacak?"
Eski Formula 1 pilotu Karun Chandhok, Lewis Hamilton'ın 2024'te Ferrari'yi açık şekilde mağlup ederek şampiyon olması halinde neler olacağını merak ediyor.
Ferrari'nin 2025 için Lewis Hamilton ile anlaşma imzalaması, neredeyse tüm Formula 1 dünyasını şaşırttı.
Ancak yedi kez şampiyonu, Alman üreticinin 2024'te yeniden rekabetçi bir konuma gelmesi halinde kendini tuhaf bir konumda bulabilir.
Bu durumda Hamilton daha kötü bir takıma geçecek ve yeni bir aracın getirdiği zorluklarla da başa çıkmak zorunda kalacak.
Eski F1 pilotu ve şimdiki analist Karun Chandhok Sky Sports'a verdiği demeçte "Benim için durum gerçekten ilginçleşiyor."
"Eğer James Allison etkisi işe yararsa ve iyi bir 2024 geçirip Ferrari'yi yenerlerse, Lewis'in kafasında neler olacak?"
"2012'de McLaren'dan ayrılıp doğru zamanda Mercedes'e gelerek büyük bir başarıya imza attı."
"Bu cesur bir hamle; hepimiz için harika bir hareket ve açıkçası bunu yaptığı için mutluyum."
"Bundan sonra neler olacağını görmek için sabırsızlanıyorum." dedi.
Hamilton'ın yeni W15'i simülatörde test ettikten sonra takımdan ayrılma kararı aldığı haberi ise Toto Wolff tarafından yalanlandı.
Wolff'a göre Hamilton, resmi açıklamadan sonra 2024 aracını ilk kez denedi.
Lewis Hamilton, Mercedes-AMG
Fotoğraf: Erik Junius
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