Prime'a abone ol
Önceki / Horner: "Marko 'PR ekibi' için tam bir kabus"
Formula 1 / Belçika GP Haberler

Chandhok: "Grid birbirine yakınlaşırsa Perez daha fazla tolere edilemez"

Karun Chandhok, Mercedes, McLaren, Aston Martin ve Ferrari takımları ön bölüme yaklaşmaya başlarsa; Red Bull'un Sergio Perez'in elde ettiği sonuçları daha fazla tolere etmeyeceğini düşünüyor.

Zeynep Taş
Ekleyen:
Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Sergio Perez, Red Bull Racing RB19

Eski Red Bull pilotu Ricciardo, takımda ikinci pilot konumuna düştüğünü hissettiği için Milton Keynes takımından ayrılıp sırasıyla Renault ve McLaren takımlarına geçmişti. 

Ancak McLaren'deki zorlu sürecin ardından, Ricciardo'nun yerine vatandaşı Oscar Piastri getirildi ve Ricciardo F1 gridinden yarım sezon uzakta kaldı. Bu süreçte yedek pilot olarak Red Bull ailesine geri dönen Ricciardo, 2023 Macaristan Grand Prix'si itibariyle Nyck de Vries'in yerine AlphaTauri takımıyla F1'e tam zamanlı olarak geri dönmüş oldu. 

Avustralyalı pilot, AlphaTauri sürücülüğünü Red Bull'a terfi etmek için kullanmak ve 2025'te Sergio Perez'in yerini almak istediğini açıkça belirtti.

Ancak Ricciardo üst düzey takıma yeniden katılırsa yüzleşmesi gereken acı bir gerçek var, tıpkı Perez'in bugün olduğu gibi Verstappen'in iki numarası olacak.

Sky F1'in son podcast'inde konuşan sunucu Croft, eski F1 pilotu Chandhok'a şu soruyu yöneltti: "İkinci pilot olduğunuzu kabul etmediğiniz için bu yola girdiniz ancak tekrar Max'in takım arkadaşı olmak için iki numara olduğunuzu kabul etmeniz gerekiyor, bu bir paradoks değil mi?"

Sergio Perez, Red Bull Racing, 2nd position, in Parc Ferme

Sergio Perez, Red Bull Racing, 2nd position, in Parc Ferme

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Chandhok, "Böyle bir durumda, Formula 1 aracına binmiş en büyük doğal yetenekli pilotlardan biriyle karşı karşıya olduğunu kabul etmesi gerekiyor."

"Şu anda her şey yolunda, değil mi? Max tek başına şampiyonluğu kazanıyor."

"Ama eğer Mercedes, McLaren, Aston ve Ferrari zamanla ön bölüme yakınlaşmaya başlarsa - ki Formula 1 her zaman böyle olmuştur - o zaman Max'in bir desteğe ihtiyacı olabilir. İşte o zaman dört ya da beş hafta sonu üst üste Q3'e kalamayan bir takım arkadaşına sahip olmayı tolere edemezsiniz."

"Sanırım Red Bull'un bakış açısından anlatmak istediğim de bu. Mesele bu yıl değil, çünkü bu yıl yaşadıkları herhangi bir zorluk yok."

"'Eğer' sorusundan ziyade 'ne zaman' sorusu, gelecek yıl için ne yapacakları ile ilgili. Bence Ricciardo faktörü burada devreye girmeye başlıyor."dedi.

paylaşım
yorumlar

Horner: "Marko 'PR ekibi' için tam bir kabus"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Zeynep Taş Daha fazlası
Zeynep Taş
Hakkinen: "Şu anki F1 pilotları benden daha iyiler"

Hakkinen: "Şu anki F1 pilotları benden daha iyiler"

Formula 1

Hakkinen: "Şu anki F1 pilotları benden daha iyiler" Hakkinen: "Şu anki F1 pilotları benden daha iyiler"

Sainz: "Her şey yeniden başlıyor, tekrar öne geçmeye çalışacağız"

Sainz: "Her şey yeniden başlıyor, tekrar öne geçmeye çalışacağız"

Formula 1

Sainz: "Her şey yeniden başlıyor, tekrar öne geçmeye çalışacağız" Sainz: "Her şey yeniden başlıyor, tekrar öne geçmeye çalışacağız"

Horner: "2025 için Red Bull koltuğuna büyük bir ilgi var"

Horner: "2025 için Red Bull koltuğuna büyük bir ilgi var"

Formula 1

Horner: "2025 için Red Bull koltuğuna büyük bir ilgi var" Horner: "2025 için Red Bull koltuğuna büyük bir ilgi var"

Son Haberler

Iannone uzun süre sonra konuştu: "Tek pişmanlığım Ducati'den ayrılmak"

Iannone uzun süre sonra konuştu: "Tek pişmanlığım Ducati'den ayrılmak"

SBK World Superbike
Autodrom Most

Iannone uzun süre sonra konuştu: "Tek pişmanlığım Ducati'den ayrılmak" Iannone uzun süre sonra konuştu: "Tek pişmanlığım Ducati'den ayrılmak"

Hakkinen: "Şu anki F1 pilotları benden daha iyiler"

Hakkinen: "Şu anki F1 pilotları benden daha iyiler"

F1 Formula 1

Hakkinen: "Şu anki F1 pilotları benden daha iyiler" Hakkinen: "Şu anki F1 pilotları benden daha iyiler"

Marko: "Max, AlphaTauri veya Haas ile pole pozisyonu alabilir"

Marko: "Max, AlphaTauri veya Haas ile pole pozisyonu alabilir"

F1 Formula 1
Belçika GP

Marko: "Max, AlphaTauri veya Haas ile pole pozisyonu alabilir" Marko: "Max, AlphaTauri veya Haas ile pole pozisyonu alabilir"

Vasseur: "İşler yolunda giderse gelecek sezon 0.8 saniye kazanmış olacağız"

Vasseur: "İşler yolunda giderse gelecek sezon 0.8 saniye kazanmış olacağız"

F1 Formula 1
Belçika GP

Vasseur: "İşler yolunda giderse gelecek sezon 0.8 saniye kazanmış olacağız" Vasseur: "İşler yolunda giderse gelecek sezon 0.8 saniye kazanmış olacağız"

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Kevin Turner

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Prime
Prime
Formula 1
Gary Anderson

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol