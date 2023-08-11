Chandhok: "Grid birbirine yakınlaşırsa Perez daha fazla tolere edilemez"

Eski Red Bull pilotu Ricciardo, takımda ikinci pilot konumuna düştüğünü hissettiği için Milton Keynes takımından ayrılıp sırasıyla Renault ve McLaren takımlarına geçmişti.

Ancak McLaren'deki zorlu sürecin ardından, Ricciardo'nun yerine vatandaşı Oscar Piastri getirildi ve Ricciardo F1 gridinden yarım sezon uzakta kaldı. Bu süreçte yedek pilot olarak Red Bull ailesine geri dönen Ricciardo, 2023 Macaristan Grand Prix'si itibariyle Nyck de Vries'in yerine AlphaTauri takımıyla F1'e tam zamanlı olarak geri dönmüş oldu.

Avustralyalı pilot, AlphaTauri sürücülüğünü Red Bull'a terfi etmek için kullanmak ve 2025'te Sergio Perez'in yerini almak istediğini açıkça belirtti.

Ancak Ricciardo üst düzey takıma yeniden katılırsa yüzleşmesi gereken acı bir gerçek var, tıpkı Perez'in bugün olduğu gibi Verstappen'in iki numarası olacak.

Sky F1'in son podcast'inde konuşan sunucu Croft, eski F1 pilotu Chandhok'a şu soruyu yöneltti: "İkinci pilot olduğunuzu kabul etmediğiniz için bu yola girdiniz ancak tekrar Max'in takım arkadaşı olmak için iki numara olduğunuzu kabul etmeniz gerekiyor, bu bir paradoks değil mi?"

Sergio Perez, Red Bull Racing, 2nd position, in Parc Ferme Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Chandhok, "Böyle bir durumda, Formula 1 aracına binmiş en büyük doğal yetenekli pilotlardan biriyle karşı karşıya olduğunu kabul etmesi gerekiyor."

"Şu anda her şey yolunda, değil mi? Max tek başına şampiyonluğu kazanıyor."

"Ama eğer Mercedes, McLaren, Aston ve Ferrari zamanla ön bölüme yakınlaşmaya başlarsa - ki Formula 1 her zaman böyle olmuştur - o zaman Max'in bir desteğe ihtiyacı olabilir. İşte o zaman dört ya da beş hafta sonu üst üste Q3'e kalamayan bir takım arkadaşına sahip olmayı tolere edemezsiniz."

"Sanırım Red Bull'un bakış açısından anlatmak istediğim de bu. Mesele bu yıl değil, çünkü bu yıl yaşadıkları herhangi bir zorluk yok."

"'Eğer' sorusundan ziyade 'ne zaman' sorusu, gelecek yıl için ne yapacakları ile ilgili. Bence Ricciardo faktörü burada devreye girmeye başlıyor."dedi.