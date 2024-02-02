Chandhok: "Ferrari, Hamilton'a ne vadetmiş olabilir?"

Ferrari ve Hamilton son 10 hatta 15 yıllık dilimde birden fazla kez temasa geçtiler fakat hiçbir zaman resmi imzalar atılmadı.

Dün çıkan Ferrari'ye geçiş haberlerinin de yine böyle olacağı söylenyiordu ancak gerçek çok farklı çıktı ve dün akşam itibariyle İngiliz pilotun 2025'te Ferrari için yarışacağı açıklandı.

Bu açıklamanın zamanlaması çok tuhaf çünkü Hamilton, her fırsatta Mercedes'e güvendiğini söylüyordu ve 2024 projesinden de umutla bahsediyordu.

Fakat Ferrari, çok yıllık anlaşma kapsamında 2025 ve sonrası için Hamilton'ı takımına getirdi.

Karun Chandhok da bunun nasıl mümkün olduğunu merak edenlerden birisi.

Sky Sports analisti, "Sözleşmenin zamanlamasına bakarsak Hamilton, Max'le olan savaşta Mercedes'in çabucak gelişebileceğine güvenmiyor."

"Ne de olsa Hamilton ikinci olmak için var değil. Muhtemelen kaç kez ikinci olduğunu bile hatırlamıyordur. O kazanmak için var."

"Peki Ferrari ona 2026 aracı hakkında bu kadar özel olabilecek ne söyledi?"

"2024 ve 2025 yılları, yeni dönem öncesinde geçiş seçeneleri olacak. Peki John Elkann ve Vasseur Hamilton'a 2026 hakkında ne söyledi de Moss ve Fangio gibi hayatının geri kalanında gümüş rengi sürmeye devam etmek istediğine karar verdi?"

"George ve Lewis sözleşmelerini iki yıl uzattıktan sonra 'sürücülerle uğraşmak artık bitti, şimdi araca odaklanabiliriz' diye düşündüler. Tüm bunlar sadece beş ay önceydi ve yeni sezon henüz başlamadı bile! Gerçekten tuhaf." dedi.