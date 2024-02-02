Prime'a abone ol
Formula 1
Haberler

Chandhok: "Ferrari, Hamilton'a ne vadetmiş olabilir?"

Eski Formula 1 pilotu ve Sky Sports analisti Karun Chandhok, Lewis Hamilton'ın Ferrari'ye geçişiyle ilgili pek çok soru işaretine sahip.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
Yayın tarihi
Lewis Hamilton, Mercedes-AMG

Ferrari ve Hamilton son 10 hatta 15 yıllık dilimde birden fazla kez temasa geçtiler fakat hiçbir zaman resmi imzalar atılmadı.

Dün çıkan Ferrari'ye geçiş haberlerinin de yine böyle olacağı söylenyiordu ancak gerçek çok farklı çıktı ve dün akşam itibariyle İngiliz pilotun 2025'te Ferrari için yarışacağı açıklandı.

Bu açıklamanın zamanlaması çok tuhaf çünkü Hamilton, her fırsatta Mercedes'e güvendiğini söylüyordu ve 2024 projesinden de umutla bahsediyordu.

Fakat Ferrari, çok yıllık anlaşma kapsamında 2025 ve sonrası için Hamilton'ı takımına getirdi.

Karun Chandhok da bunun nasıl mümkün olduğunu merak edenlerden birisi.

Sky Sports analisti, "Sözleşmenin zamanlamasına bakarsak Hamilton, Max'le olan savaşta Mercedes'in çabucak gelişebileceğine güvenmiyor."

"Ne de olsa Hamilton ikinci olmak için var değil. Muhtemelen kaç kez ikinci olduğunu bile hatırlamıyordur. O kazanmak için var."

"Peki Ferrari ona 2026 aracı hakkında bu kadar özel olabilecek ne söyledi?"

"2024 ve 2025 yılları, yeni dönem öncesinde geçiş seçeneleri olacak. Peki John Elkann ve Vasseur Hamilton'a 2026 hakkında ne söyledi de Moss ve Fangio gibi hayatının geri kalanında gümüş rengi sürmeye devam etmek istediğine karar verdi?"

"George ve Lewis sözleşmelerini iki yıl uzattıktan sonra 'sürücülerle uğraşmak artık bitti, şimdi araca odaklanabiliriz' diye düşündüler. Tüm bunlar sadece beş ay önceydi  ve yeni sezon henüz başlamadı bile! Gerçekten tuhaf." dedi. 

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar
Önceki haber Hamilton: "Mercedes'ten ayrılmak için doğru zaman geldi"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Kemal Şengül
Daha fazlası
Kemal Şengül
Chandhok: "Hamilton, 2024'te Ferrari'yi açık şekilde yenerse ne olacak?"

Chandhok: "Hamilton, 2024'te Ferrari'yi açık şekilde yenerse ne olacak?"

Formula 1

Chandhok: "Hamilton, 2024'te Ferrari'yi açık şekilde yenerse ne olacak?" Chandhok: "Hamilton, 2024'te Ferrari'yi açık şekilde yenerse ne olacak?"

Hamilton, iki ismi Ferrari'de istiyor: Bono ve Shovlin!

Hamilton, iki ismi Ferrari'de istiyor: Bono ve Shovlin!

Formula 1

Hamilton, iki ismi Ferrari'de istiyor: Bono ve Shovlin! Hamilton, iki ismi Ferrari'de istiyor: Bono ve Shovlin!

Saward, Hamilton'ı uyardı: "Ferrari'ye çok kişi gitti ama kazanamadı"

Saward, Hamilton'ı uyardı: "Ferrari'ye çok kişi gitti ama kazanamadı"

Formula 1

Saward, Hamilton'ı uyardı: "Ferrari'ye çok kişi gitti ama kazanamadı" Saward, Hamilton'ı uyardı: "Ferrari'ye çok kişi gitti ama kazanamadı"

Son Haberler

Chandhok: "Hamilton, 2024'te Ferrari'yi açık şekilde yenerse ne olacak?"

Chandhok: "Hamilton, 2024'te Ferrari'yi açık şekilde yenerse ne olacak?"

F1 Formula 1

Chandhok: "Hamilton, 2024'te Ferrari'yi açık şekilde yenerse ne olacak?" Chandhok: "Hamilton, 2024'te Ferrari'yi açık şekilde yenerse ne olacak?"

Button, Hamilton'ın Mercedes'teki son yılının zor geçebileceğini düşünüyor

Button, Hamilton'ın Mercedes'teki son yılının zor geçebileceğini düşünüyor

F1 Formula 1

Button, Hamilton'ın Mercedes'teki son yılının zor geçebileceğini düşünüyor Button, Hamilton'ın Mercedes'teki son yılının zor geçebileceğini düşünüyor

Wolff: "2024'te Red Bull ve Verstappen'e karşı yarışma fikri 'gerçekçi' değil"

Wolff: "2024'te Red Bull ve Verstappen'e karşı yarışma fikri 'gerçekçi' değil"

F1 Formula 1

Wolff: "2024'te Red Bull ve Verstappen'e karşı yarışma fikri 'gerçekçi' değil" Wolff: "2024'te Red Bull ve Verstappen'e karşı yarışma fikri 'gerçekçi' değil"

Coronel: "Hamilton Leclerc'ten değil, Verstappen'den korkuyor"

Coronel: "Hamilton Leclerc'ten değil, Verstappen'den korkuyor"

F1 Formula 1

Coronel: "Hamilton Leclerc'ten değil, Verstappen'den korkuyor" Coronel: "Hamilton Leclerc'ten değil, Verstappen'den korkuyor"

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2024 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol