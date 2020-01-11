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Formula 1 / Son dakika

Chandhok: "F1'in Schumacher-Hakkinen tarzı bir kapışmaya ihtiyacı var"

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Chandhok: "F1'in Schumacher-Hakkinen tarzı bir kapışmaya ihtiyacı var"
Ekleyen:
, Editör
11 Oca 2020 12:35

Eski Formula 1 sürücüsü ve yorumcu Karun Chandhok, Formula 1'in Michael Schumacher ve Mika Hakkinen'in geçmişte yaşadığına benzer bir kapışmaya ihtiyacı olduğunu söyledi.

2014-16 yılları arasında şampiyonluk için Mercedes'te Lewis Hamilton ve Nico Rosberg ikilisi mücadele etmişti. 2017, 2018 ve 2019'da ise Hamilton genel olarak rakipsiz kaldı ve şampiyon olmayı başardı.

Bu dönemde Sebastian Vettel zaman zaman Mercedes pilotunu zorladı ancak şampiyonluk hiç son yarışlara kalmadı ve ikili arasında pist üstünde de çok büyük mücadeleler olmadı.

Geçmişte Ayrton Senna ile Alain Prost, Mika Hakkinen'le de Michael Schumacher şampiyonluk için kıyasıya rekabete girmişlerdi.

Eski F1 pilotu ve yorumcusu Karun Chandhok'a göre mevcut dönemde eksik olan şey bu.

Chandhok, “Ben dahil hepimiz bazen geçmişe özlemle bakıyoruz. Bize 80'li ve 90'lı yıllardaki yarışlar her zaman ilginç geliyor, ama bu böyle değil. Mansell'ın bir tur farkla kazandığı yarışlar vardı ve 1988'de Senna ile Prost egemen oldu."

"Şimdi bir şey eksik: Michael Schumacher ve Mika Hakkinen zamanlarında olduğu gibi iki farklı takımda yarışan iki yıldızın mücadelesi. Şampiyonluk için savaşan iki takıma ihtiyacımız var. Şimdi sorun Mercedes'in baskınlığı değil, Ferrari ve Red Bull Racing'in onları yakalayamaması."

"Geçen yılın Kanada Grand Prix'sinden sonra Fransa'da, Meksika'da ve Abu Dhabi'de üç sıkıcı yarışımız vardı."

"Bu, Montreal'den sonraki 14 yarıştan 11'inin ilginç olduğu anlamına geliyor. Sezonun 16 yarıştan oluştuğu dönemleri hatırlarsak, yılda nadiren 11 ilginç yarış olurdu." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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