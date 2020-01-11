Chandhok: "F1'in Schumacher-Hakkinen tarzı bir kapışmaya ihtiyacı var"

2014-16 yılları arasında şampiyonluk için Mercedes'te Lewis Hamilton ve Nico Rosberg ikilisi mücadele etmişti. 2017, 2018 ve 2019'da ise Hamilton genel olarak rakipsiz kaldı ve şampiyon olmayı başardı.

Bu dönemde Sebastian Vettel zaman zaman Mercedes pilotunu zorladı ancak şampiyonluk hiç son yarışlara kalmadı ve ikili arasında pist üstünde de çok büyük mücadeleler olmadı.

Geçmişte Ayrton Senna ile Alain Prost, Mika Hakkinen'le de Michael Schumacher şampiyonluk için kıyasıya rekabete girmişlerdi.

Eski F1 pilotu ve yorumcusu Karun Chandhok'a göre mevcut dönemde eksik olan şey bu.

Chandhok, “Ben dahil hepimiz bazen geçmişe özlemle bakıyoruz. Bize 80'li ve 90'lı yıllardaki yarışlar her zaman ilginç geliyor, ama bu böyle değil. Mansell'ın bir tur farkla kazandığı yarışlar vardı ve 1988'de Senna ile Prost egemen oldu."

"Şimdi bir şey eksik: Michael Schumacher ve Mika Hakkinen zamanlarında olduğu gibi iki farklı takımda yarışan iki yıldızın mücadelesi. Şampiyonluk için savaşan iki takıma ihtiyacımız var. Şimdi sorun Mercedes'in baskınlığı değil, Ferrari ve Red Bull Racing'in onları yakalayamaması."

"Geçen yılın Kanada Grand Prix'sinden sonra Fransa'da, Meksika'da ve Abu Dhabi'de üç sıkıcı yarışımız vardı."

"Bu, Montreal'den sonraki 14 yarıştan 11'inin ilginç olduğu anlamına geliyor. Sezonun 16 yarıştan oluştuğu dönemleri hatırlarsak, yılda nadiren 11 ilginç yarış olurdu." dedi.