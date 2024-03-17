Chandhok, F1 gridine 'hayat katacak' transfer hamlelerini sıraladı

Tarihte ilk kez, iki sezon üst üste iki sezon pilot kadroları değişmeden bir sezon geçirmiş olacağız. Ancak 2024'ün sonunda 12 sürücünün sözleşmesinin bitecek olması nedeniyle bunun yakın zamanda tekrarlanması pek olası değil.

Sezonun henüz iki yarışı geride kalmasına rağmen şimdiden çılgın pilot hamleleri konuşulmaya başlandı. Lewis Hamilton'ın Ferrari'ye geçişi, ilk domino taşı etkisini başlattı olacak gibi görünüyor.

Sky Sports F1 yorumcusu Chandhok'un görmek istediği bazı transferler var.

Chandhok, "Gridde tam bir karmaşa olsun ve F1'e biraz hayat katalım...."

"Lewis Ferrari'ye, Max Mercedes'e, Alonso Red Bull'a, Sainz Aston'a, Bearman Haas'a!"

"Bu insanların 2026'yı izlemesini sağlayacaktır.... Haydi [F1 başkanı] Stefano [Domenicali] - telefon görüşmeleri yapın!" şeklinde bir paylaşım yaptı.

Chandhok'un önerdiği bazı hamleler gerçekçi olanlardan imkânsız görünenlere kadar uzanırken, Max Verstappen bile köşeyi dönünce ne olacağını asla bilemeyeceğinizi söyledi.

Red Bull'dan ayrılmak şu aşamada pek olası görünmese de Verstappen, Hamilton'ın Ferrari'ye geçmesinin her şeyin mümkün olduğunu gösterdiğini söyledi.

Verstappen, "Bence hiç kimse Lewis'in Ferrari'ye geçeceğini tahmin edemezdi."

"Benim hayatımda, bu F1'le ya da başka bir şeyle ilgili değil, sadece genel hayat, ne olacağını ya da başınıza ne geleceğini ya da etrafınızda ne olacağını ya da sizi neyin etkileyeceğini asla bilemezsiniz."

"Yani asla yüzde 100 böyle olacak diyemezsiniz ve ben de hayatıma bu şekilde yaklaşıyorum."

"Ama bunun hakkında da çok fazla düşünmüyorum. Çok rahatım, takımda çok mutluyum, performansım yerinde. Ayrılmak için bir neden yok." dedi.

Verstappen'in takımdan ayrılma ihtimali en düşük isim gibi görünüyor ve "performansımız devam ettiği sürece ayrılmak için bir neden yok" diyor.

Verstappen, "Bu otomobilin performansıyla ilgili."

"Tabii ki 2026'dan itibaren yeni düzenlemelerle birlikte bu biraz soru işareti ama sözleşmemi imzaladığımda bunu biliyordum."

"Ama aynı zamanda kariyerimde benim için neler yaptıklarını da biliyorum, bu yüzden niyetim elbette kesinlikle bu takımda kalmak çünkü gerçekten keyif alıyorum ve takım içinde de gerçekten mutluyum."

"Performansımızı sergilediğimiz sürece, ayrılmak için bir neden yok." dedi.