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Chandhok: "Cezalar grid genelinde tutarlı olmalı"

Karun Chandhok'a göre Logan Sargeant'ın Melbourne'da ikinci startta Nyck de Vries'ın arkasına çarptığı için ceza almaması ancak Carlos Sainz'in Fernando Alonso'ya spin attırdığı için ceza alması İspanyol pilotun cezasını 'daha adaletsiz' kılıyor.

Zeynep Taş
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Chandhok: "Cezalar grid genelinde tutarlı olmalı"
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Sainz, ikinci startta Alonso'ya çarpıp spin atmasına sebep oldu ve komiserler kurulu tarafından kendisine beş saniye ceza verildi. 

Bu durum Sainz'ın dördüncülükten on ikinciliğe düşmesi anlamına geliyordu.

Sainz bu konuda, "Bu hayatımda gördüğüm en adaletsiz ceza. Bunun çok adaletsiz olduğunu düşünüyorum ve konuşmak için kendimi iyi hissetmiyorum."

Alonso da cezayı 'çok sert' bulduğunu dile getirirken Ferrari takım patronu Fred Vasseur, Sainz'ın temastan hemen sonra cezalandırıldığı ve bir yarış önce hakemlerin Aston Martin'in pitte ceza esnasında Alonso'nun aracına dokunarak kuralları ihlal ettiğine karar vermek konusunda oldukça geç kaldığı için 'tutarlılık' çağrısında bulundu.

Ayrıca Sargeant'ın aynı startta De Vries'ın arkasına çarpması ancak bu hareketinin hakemler tarafından fark edilmemesi bir başka tutarsızlık örneği olarak gösteriliyor.

Twitter'da 'Logan Sargeant bir sonraki yarış için kesinlikle 3 sıra grid cezası almalı, ister ilk sıra ister yirminci sıra için tutarlı olmalısınız' şeklindeki bir videoya yanıt veren Chandhok, tutarlılığın gerekli olduğunu kabul etti.

Logan Sargeant, Williams Racing FW45

Logan Sargeant, Williams Racing FW45

Fotoğraf: Williams

Chandhok, "Bu çok adil bir nokta, cezalar grid genelinde tutarlı olmalıdır."

"Bunun tamamen göz ardı edilmiş olması Carlos Sainz'a verilen cezayı daha da adaletsiz kılıyor."

"Carlos'un bu olayda hatalı olduğunu kabul etsem de, adil olmadığını düşündüğüm kısım, güvenlik aracı bitişi sırasında beş saniyelik bir cezanın suçla orantısız görünmesi."

Bunların yanı sıra Chandhok, hakemlerin son turda yarışı yeniden başlatmakta haklı olduklarına inanıyor.

Chandhok Sky Sports F1'de yaptığı açıklamada, "Alpine için kötü sonuçlandığını biliyorum ama yarışın yeniden başlatılmasının adil ve doğru olduğunu düşünüyorum."

"Çünkü Fernando, Stroll ve tüm bu insanlar için, ilk sektörü geçmediğinizde sıralama karmakarışık oluyor."

"Alfa ve McLaren araçlarının yukarılara çıkmasının en adil sonuç olacağından emin değilim."

"Bence bu tatmin edici bir sondu." dedi.

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