Chandhok: "Büyük isimlerin hiçbirisi, bu kadar hataya müsamaha göstermezdi"
Eski F1 pilotu ve yorumcu Karun Chandhok, Mattia Binotto'nun hatalara karşı fazla tahammül gösterdiğini düşünüyor.
Ferrari bu yıl yapılan 22 yarışın 12'sine pole pozisyonundan başlasa da, sadece dört galibiyet elde edebildi ve büyük hayal kırıklığı yaşadı.
Aslında araç oldukça iyi görünüyordu fakat bu performansı sezonun geneline yayamadıkları gibi, dayanıklılık sorunları yaşadılar ve bazen anlamsız strateji hataları yaptılar.
Hal böyle olunca da iki şampiyonada birden geriye düşüp, sezonu ikinci sırada tamamlayabildiler.
Bu sezonun ardından Ferrari patronu Mattia Binotto ile yollar ayrıldı ve yakında yerine kimin geçeceği belli olacak.
Eski F1 pilotu Karun Chandhok, konu hakkında Betway'e çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Chandhok, "Kendilerine karşı dürüst olmalılar. Ron Dennis, Frank Williams, Jean Todt, Ross Brawn gibi sporun büyük takım patronlarını düşündüğümde, ahmaklara asla tahammül göstermezlerdi."
"Hiçbirisi bu yıl yapılanlar gibi çok sayıda stratejik hataya müsamaha göstermezdi."
"Özellikle de Brezilya'da gördüğümüz gibi hatalar çok basit hatalardı çünkü sonuçta pistte su varsa ıslak zemin lastiğini, su yoksa kuru zemin lastiğini takarsınız." dedi.
Ancak Chandhok, bir noktada Binotto yönetimini övüyor.
"Sezona sadece hızlı bir araçla başlamakla kalmadılar, aynı zamanda gelişime de ayak uydurdular. Araç hâlâ hızlı ve rekabetçi. Bu açıdan bakıldığında iyi iş çıkardılar."
Chandhok, ayrıca baskının sürücülerin yaptığı hataların bahanesi olamayacağını savundu ve şunları ekledi: "Hepsi kazanmak için bu işin içindeler, bu yüzden onlara cömertçe ödeme yapılıyor."
"Beş haneli maaşlar değil, baskı, risk ve tehlikelerle başa çıkmak için altı veya yedi haneli maaşlar alıyorlar."
"Bu onların işinin bir parçası ve bunun için buradalar."
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