Chandhok: "Binotto'yu göndermek bir çözüm değil"

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2019 sezonu başlamadan kısa bir süre önce takım patronluğuna getirilen Mattia Binotto, takımla hem çöküşü, hem de zirveyi tattığı dört senenin ardından istifa etti. Binotto'nun istifasının sebebi olarak Ferrari üst yönetiminin artık kendisine güvenmiyor olması gösterilmekte.

Yeni sezona Frederic Vasseur yönetiminde girmeye hazırlanan Ferrari'nin kararı, taraftarı ikiye bölmüş durumda; bazıları Binotto'nun gönderilmesini doğru bulurken, bazıları ise sorunun Binotto'dan büyük olduğunu ve kan değişikliğinin çare olmayacağını düşünüyor -Karun Chandhok da bunlardan biri.

Chandhok Sky Sports F1'e verdiği demeçte, "Şahsen ben bunun bir çözüm olduğunu düşünmüyorum, olup bitenler biraz futbol yönetimine benziyor."

"Teknik açıdan, Ar-Ge [araştırma ve geliştirme] ve tasarım açısından bakarsanız, çok hızlı bir araç ürettikleri aşikar, sıralama turlarında en hızlı araca sahiplerdi."

"Ancak yarış operasyonları ve dayanıklılık söz konusu olunca ciddi sıkıntılar vardı, bunları çözmek için en tepedeki kişiyi değiştirmenin çözüm olacağını sanmıyorum." dedi.

Carlos Sainz, Ferrari F1-75, Fiorano tyre test Fotoğraf: Ferrari

Takım patronluğu döneminde suçlayıcı bir tavır benimsemeyen ve daha yapıcı olmaya çalışan Binotto'nun demeçleri bir noktada "strateji alanında hiç sorun yaşamadıklarını" öne sürecek kadar aşırı kaçmaya başlamıştı.

Bu duruma dikkat çeken Sky F1 yorumcusu David Croft, Binotto'nun bu 'suçlamama kültürüne' bağlı kalmanın bedelini ödediğine inanıyor.

Croft, "Bazen 'acaba Mattia Binotto Ferrari'den aşırı beklentilerin olduğu bir sezonun bedelini mi ödedi' diye düşünmüyor değilim; ancak sizin de söylediğiniz gibi en hızlı aracı tasarladılar."

"O halde Maranello'daki personeli yoğun incelemelerden ve kamuoyunun suçlamalarından korumaya çalışmasının bedelini mi ödedi? Evet, bence ödedi."

"Bu oldukça ilginç. Toto Wolff Mercedes'te kimsenin kimseyi suçlamadığı bir kültür yaratıyor, Mattia Binotto da Ferrari'de aynı şeyi yapmaya çalışıyor; ancak biri bunun için ödüllendirilirken diğeri istifa etmek zorunda kalıyor." dedi.

Cevap olarak Wolff ve Binotto'nun durumunun farklı olduğunu belirten Chandhok, "Böyle kuvvetli bir kültür oluşturmak önemli, ancak birisi -örneğin strateji ekibi- yeterince iyi performans göstermiyorsa değişiklik yapmak zorundasınız.

"Mattia belki de insanları korumaya ve sezon ortasında görevden almamaya çok fazla önem verdi ve belki de gerekli değişiklikleri yapmakta tereddüt etti." dedi.

Carlos Sainz, Charles Leclerc, Mattia Binotto, Ferrari Team Principal Fotoğraf: Charles Leclerc

Son olarak strateji konusunda pilotların da söz alması gerektiğini söyleyen Chandhok, Leclerc'in takım ne derse onu yaptığını, Sainz'ın ise zaman zaman kararlara karşı çıkabildiğini söylüyor.

Chandhok, "Geriye dönüp sezon boyunca altı stratejik hata sayabiliriz, bunların hepsi Charles cephesinde gerçekleşti."

"Silverstone, Monako ve Brezilya gibi yarışlarda Charles körü körüne takımın talimatlarına uyarken, Carlos ise 'neden bahsediyorsun? Hayır, reddediyorum' dedi."

"Dolayısıyla bu kararlarda sürücüye de belli bir miktar vurgu yapılması gerekiyor."

"Bana göre Ferrari'nin sezonundaki dönüm noktası Bakü'ydü. Bakü'ye Leclerc, Max'in sekiz puan gerisinde geldi. Eğer o kazansa ve en hızlı turu atsaydı puanlar eşitlenecekti."

"Ancak yarış dışı kaldılar ve Kanada'daki bir sonraki yarış için grid cezası aldılar, bu nedenle bir hayli geri düştüler. Kanada'da şampiyona tamamen değişmişti." dedi.