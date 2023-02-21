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Chandhok: "Aston Martin, 2023'te McLaren ve Alpine'i geçebilir"

Aston Martin 2022 yılında yedincilikten öteye gidemedi fakat Karun Chandhok takımın bu yıl daha ileride bitirmesine şaşırmayacağını söylüyor.

Bjorn Smit
Ekleyen:
, Redacteur
Çeviren:
Ezel Tan
, Editör
Chandhok: "Aston Martin, 2023'te McLaren ve Alpine'i geçebilir"
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2022 yılında yeni teknik düzenlemeler yürürlüğe girse de, genel tablo öncesine kıyasla pek değişmedi. Red Bull Racing, Ferrari ve Mercedes yine en iyi üç takım olurken, diğer yedi takım birbirlerine çok yakındı.

Yılın büyük kısmında dördüncülük savaşı Alpine ve McLaren arasında geçerken, Aston Martin yılın sonuna doğru durumu toparlamış vaziyetteydi.

Autosport Magazine'e konuşan Chandhok, 2023 yılındaki olası orta grup savaşını şöyle yorumladı: "Bana göre Aston Martin orta grupta yer alan ve dikkat etmemiz gereken bir takım."

"Yıla bir konseptle başladılar ve sezon ortasında 'Red Bull konseptine' geçmeyi başardılar. Bu küçük bir iş değil. Lawrence Stroll ve Martin Whitmarsh son iki yılda agresif işe alımlar yaptılar ve bu yıl bu büyümenin meyvelerini toplamaları gerekiyor."

"Geçen sezonun sonlarına doğru hız açısından makul adımlar atıyor gibi görünüyorlardı, bu nedenle Alpine ve McLaren için gerçek bir tehdit olabilirler."

"Orada Fernando ve Stroll'ler arasındaki dinamik ilgi çekici olacak."

"Fernando, bir yandan çok net ve basit hedeflere sahip. Her gün rekabet içinde olmayı seviyor. Ona gerekli araçları ve desteği verdiğinizde, her virajın her apeksinde görevini yerine getiriyor. Onun yarış aklına sahip çok az pilot var."

"Bir yarışta neler olacağına dair farkındalığı inanılmaz. Sadece stratejiyi düşünmekle kalmıyor, aynı zamanda takıma etrafındaki beş aracın stratejik anlamda ne yapacağını da söylüyor!"

"Fakat öbür yandan, durumları kontrol etmeyi seven çok karmaşık bir karakter. Alpine ile geçen yıl yaşadığı sözleşme savaşı, sürücü pazarının kontrolünü nasıl ele geçirdiği ve yaz tatili yaklaşırken herkesi nasıl kandırdığı konusunda mükemmel bir örnekti."

"Fernando bir takımı zorluyor çünkü hız ve mükemmellik istiyor." 

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