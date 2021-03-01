Chadwick, Williams'ın gelişim pilotu olmaya devam edecek

Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
28 Mar
FP1:
25 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Çin GP
Biletler
11 Nis
Canceled
R
Formula 1
Emilia Romagna GP
Biletler
18 Nis
Yarış:
48 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İspanya GP
Biletler
09 May
Sıradaki Etkinlik
65 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Monako GP
Biletler
23 May
Yarış:
83 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Azerbaycan GP
Biletler
06 Haz
Yarış:
97 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Kanada GP
Biletler
13 Haz
Yarış:
104 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
27 Haz
Yarış:
118 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
04 Tem
Sıradaki Etkinlik
121 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
18 Tem
Yarış:
139 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
01 Ağu
Yarış:
153 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
29 Ağu
Yarış:
181 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Hollanda GP
Biletler
05 Eyl
Yarış:
188 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
12 Eyl
Yarış:
195 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
26 Eyl
Yarış:
209 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
03 Eki
Sıradaki Etkinlik
212 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
10 Eki
Yarış:
222 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
24 Eki
Yarış:
237 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
31 Eki
Yarış:
244 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
07 Kas
Yarış:
251 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avustralya GP
Biletler
21 Kas
Yarış:
264 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Suudi Arabistan GP
Biletler
05 Ara
Yarış:
279 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dabi GP
Biletler
12 Ara
Yarış:
286 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki / Tost, Schumacher'le ilgili komplo teorilerine inanmıyor
Formula 1 / Son dakika

Chadwick, Williams'ın gelişim pilotu olmaya devam edecek

Ekleyen:
, Editör

Williams, takımın gelişim pilotu Jamie Chadwick'in yeni sezonda İngiliz ekiple çalışmaya devam edeceğini doğruladı.

paylaşım
yorumlar
Chadwick, Williams'ın gelişim pilotu olmaya devam edecek

2019 W Series şampiyonu Jamie Chadwick, aynı yıl Williams'a katılmış ve takımın gelişim pilotu olmuştu.

Şimdi Chadwick'in Grove'daki simülatör programını artıracağı ve hem belli yarışlarda hem de fabrikada takımla birlikte çalışacağı duyuruldu.

Ayrıca 22 yaşındaki Chadwick, sezon boyunca hem basın hem de pazarlama faaliyetlerinde takıma destek verecek.

Chadwick bu yıl Williams takımındaki görevinin yanı sıra W Series'de şampiyonluğunu korumak için mücadele edecek ve bu yarışlar F1'le aynı hafta sonu gerçekleştirilecek. Chadwick ayrıca yeni Extreme E Serisinde Veloce Racing adına yarışacak.

Chadwick, Williams'la ilgili şöyle konuştu: "Şu ana kadar Williams'la geçirdiğim sürede gerçekten çok keyif aldım ve gelişim sürücüsü olarak takımla çalışmaya devam edecek olmaktan dolayı çok mutluyum. Bir pilot olarak her zaman geliştiğimi hissediyorum ve önümüzdeki yıl simülatörde geçirdiğim süre daha da değerli hale gelecek."

Williams takımının patronu Simon Roberts, "Jamie'nin gelişim pilotu olarak takımla birlikte çalışmaya devam edeceği için mutluyuz. O, sadece spor için büyük bir kadın elçi olmakla kalmıyor, motor sporlarındaki kadın sayısını artmasında da önemli bir rol oynuyor. Ek olarak Grove'daki simülatör çalışmaları ve perde arkasında yaptığı şeyler de son derece değerli." dedi.

 
Tost, Schumacher'le ilgili komplo teorilerine inanmıyor

Önceki haber

Tost, Schumacher'le ilgili komplo teorilerine inanmıyor
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Coronel: "Alonso, F1'e dönüşünde başarısız olacak"

1s
2
Formula 1

Binotto: "Aracımız geçen yıldan daha iyi fakat 'kazanacağız' demiyorum"

16s
3
Formula 1

Tost, Schumacher'le ilgili komplo teorilerine inanmıyor

1s
4
Formula 1

Haas: "Mercedes gibi olmak için burada değiliz"

14s
5
Formula 1

F1 2021: Yarış takvimi, lansman tarihleri, pilot kadroları, test takvimi

1 ay
Son Haberler
Chadwick, Williams'ın gelişim pilotu olmaya devam edecek
F1

Chadwick, Williams'ın gelişim pilotu olmaya devam edecek

32dk
Tost, Schumacher'le ilgili komplo teorilerine inanmıyor
F1

Tost, Schumacher'le ilgili komplo teorilerine inanmıyor

1s
Coronel: "Alonso, F1'e dönüşünde başarısız olacak"
F1

Coronel: "Alonso, F1'e dönüşünde başarısız olacak"

1s
Marko: "RB16B'de gizlediğimiz bir şey yok"
F1

Marko: "RB16B'de gizlediğimiz bir şey yok"

3s
Magnussen: "Takım arkadaşlarımla aynı aracı paylaşmak daha zevkli"
F1

Magnussen: "Takım arkadaşlarımla aynı aracı paylaşmak daha zevkli"

3s
Son Videolar
Scuderia Ferrari Çekim Günü Sahne Arkası Görüntüleri 04:58
Formula 1
21s

Scuderia Ferrari Çekim Günü Sahne Arkası Görüntüleri

Max Verstappen ve Sergio Perez RB16B'yi Silverstone'da sürdü 01:39
Formula 1
26 Şub 2021

Max Verstappen ve Sergio Perez RB16B'yi Silverstone'da sürdü

F1 Açıklamaları | Mercedes Güç Ünitesi 02:52
Formula 1
26 Şub 2021

F1 Açıklamaları | Mercedes Güç Ünitesi

Kurallara aykırı Formula 1 çözümleri, 2022'de F1'e dönüyor 07:32
Formula 1
24 Şub 2021

Kurallara aykırı Formula 1 çözümleri, 2022'de F1'e dönüyor

Alfa Romeo C41 and Alfa Romeo C39 Compared 00:24
Formula 1
24 Şub 2021

Alfa Romeo C41 and Alfa Romeo C39 Compared

Kemal Şengül More from
Kemal Şengül
Tost, Schumacher'le ilgili komplo teorilerine inanmıyor
Formula 1 / Son dakika

Tost, Schumacher'le ilgili komplo teorilerine inanmıyor

Coronel: "Alonso, F1'e dönüşünde başarısız olacak"
Formula 1 / Son dakika

Coronel: "Alonso, F1'e dönüşünde başarısız olacak"

Marko: "RB16B'de gizlediğimiz bir şey yok"
Formula 1 / Son dakika

Marko: "RB16B'de gizlediğimiz bir şey yok"

Çok Okunanlar Bugün

Coronel: "Alonso, F1'e dönüşünde başarısız olacak"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Coronel: "Alonso, F1'e dönüşünde başarısız olacak"

Binotto: "Aracımız geçen yıldan daha iyi fakat 'kazanacağız' demiyorum"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Binotto: "Aracımız geçen yıldan daha iyi fakat 'kazanacağız' demiyorum"

Tost, Schumacher'le ilgili komplo teorilerine inanmıyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Tost, Schumacher'le ilgili komplo teorilerine inanmıyor

Haas: "Mercedes gibi olmak için burada değiliz"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Haas: "Mercedes gibi olmak için burada değiliz"

F1 2021: Yarış takvimi, lansman tarihleri, pilot kadroları, test takvimi
Formula 1 Formula 1 / Özel Haber

F1 2021: Yarış takvimi, lansman tarihleri, pilot kadroları, test takvimi

Mercedes, Mortara'nın kazası nedeniyle sıralama turlarına katılamayacak
Formula E Formula E / Son dakika

Mercedes, Mortara'nın kazası nedeniyle sıralama turlarına katılamayacak

Chadwick, Williams'ın gelişim pilotu olmaya devam edecek
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Chadwick, Williams'ın gelişim pilotu olmaya devam edecek

Ricciardo: "McLaren'de sesimi duyurmak istiyorum"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ricciardo: "McLaren'de sesimi duyurmak istiyorum"

Son Haberler

Chadwick, Williams'ın gelişim pilotu olmaya devam edecek
F1 Formula 1 / Son dakika

Chadwick, Williams'ın gelişim pilotu olmaya devam edecek

Tost, Schumacher'le ilgili komplo teorilerine inanmıyor
F1 Formula 1 / Son dakika

Tost, Schumacher'le ilgili komplo teorilerine inanmıyor

Coronel: "Alonso, F1'e dönüşünde başarısız olacak"
F1 Formula 1 / Son dakika

Coronel: "Alonso, F1'e dönüşünde başarısız olacak"

Marko: "RB16B'de gizlediğimiz bir şey yok"
F1 Formula 1 / Son dakika

Marko: "RB16B'de gizlediğimiz bir şey yok"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.