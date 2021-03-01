Chadwick, Williams'ın gelişim pilotu olmaya devam edecek

2019 W Series şampiyonu Jamie Chadwick, aynı yıl Williams'a katılmış ve takımın gelişim pilotu olmuştu.

Şimdi Chadwick'in Grove'daki simülatör programını artıracağı ve hem belli yarışlarda hem de fabrikada takımla birlikte çalışacağı duyuruldu.

Ayrıca 22 yaşındaki Chadwick, sezon boyunca hem basın hem de pazarlama faaliyetlerinde takıma destek verecek.

Chadwick bu yıl Williams takımındaki görevinin yanı sıra W Series'de şampiyonluğunu korumak için mücadele edecek ve bu yarışlar F1'le aynı hafta sonu gerçekleştirilecek. Chadwick ayrıca yeni Extreme E Serisinde Veloce Racing adına yarışacak.

Chadwick, Williams'la ilgili şöyle konuştu: "Şu ana kadar Williams'la geçirdiğim sürede gerçekten çok keyif aldım ve gelişim sürücüsü olarak takımla çalışmaya devam edecek olmaktan dolayı çok mutluyum. Bir pilot olarak her zaman geliştiğimi hissediyorum ve önümüzdeki yıl simülatörde geçirdiğim süre daha da değerli hale gelecek."

Williams takımının patronu Simon Roberts, "Jamie'nin gelişim pilotu olarak takımla birlikte çalışmaya devam edeceği için mutluyuz. O, sadece spor için büyük bir kadın elçi olmakla kalmıyor, motor sporlarındaki kadın sayısını artmasında da önemli bir rol oynuyor. Ek olarak Grove'daki simülatör çalışmaları ve perde arkasında yaptığı şeyler de son derece değerli." dedi.