Chadwick: "Piastri-Sainz temasına Perez sebep oldu"

Sainz, Pazar günkü 44 turluk yarışa Piastri'nin önünde dördüncü sırada başladı. Sainz, ilk virajda önündeki Hamilton'ı geçmeye çalışırken Piastri ile temas yaşadı. Bu olayın ardından Piastri yarıştan çekildi.

Sainz 23. tura kadar yarışa devam etti ancak sonrasında sidepod'undan hasar alması sebebiyle yarış dışı kaldı.

Sainz Piastri'yi, Piastri Sainz'ı suçladı ancak hakemler bunu bir yarış olayı olarak gördü.

Ancak Williams akademi sürücüsü Chadwick'e göre suç, Hamilton'ı engellemek için önce sağa sonra da sola geçerken çizgiden agresif bir şekilde çıkan Perez'e ait.

Chadwick, Kanal 4'e yaptığı açıklamada, "İlginç olduğunu düşündüğüm şey, aslında tüm bunları başlatan şeyin Sergio Perez'in başlangıçtaki agresif hareketi olmasıydı." dedi.

Chadwick bunun nedenini Meksikalı pilotun takım arkadaşıyla arasında bir fark yaratmak için çaresiz kalmasına bağlarken, Max Verstappen'in 17. turda lider pozisyona geldiği ve yarışı kazandığı göz önüne alındığında bunun etkisiz olduğunu söyledi.

Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Oscar Piastri, McLaren MCL60, collide at the start of the race

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images