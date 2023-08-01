Chadwick: "Piastri-Sainz temasına Perez sebep oldu"

Sainz, Pazar günkü 44 turluk yarışa Piastri'nin önünde dördüncü sırada başladı. Sainz, ilk virajda önündeki Hamilton'ı geçmeye çalışırken Piastri ile temas yaşadı. Bu olayın ardından Piastri yarıştan çekildi.

Sainz 23. tura kadar yarışa devam etti ancak sonrasında sidepod'undan hasar alması sebebiyle yarış dışı kaldı.

Sainz Piastri'yi, Piastri Sainz'ı suçladı ancak hakemler bunu bir yarış olayı olarak gördü.

Ancak Williams akademi sürücüsü Chadwick'e göre suç, Hamilton'ı engellemek için önce sağa sonra da sola geçerken çizgiden agresif bir şekilde çıkan Perez'e ait.

Chadwick, Kanal 4'e yaptığı açıklamada, "İlginç olduğunu düşündüğüm şey, aslında tüm bunları başlatan şeyin Sergio Perez'in başlangıçtaki agresif hareketi olmasıydı." dedi.

Chadwick bunun nedenini Meksikalı pilotun takım arkadaşıyla arasında bir fark yaratmak için çaresiz kalmasına bağlarken, Max Verstappen'in 17. turda lider pozisyona geldiği ve yarışı kazandığı göz önüne alındığında bunun etkisiz olduğunu söyledi.

Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Oscar Piastri, McLaren MCL60, collide at the start of the race Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Chadwick, "Sanırım bu, 'Bu yarışın liderliğine geçmeliyim ve Max'ten olabildiğince uzaklaşmaya çalışmalıyım' düşüncesiyle ortaya çıktı ama sadece 17 tur sürdü." diye ekledi.

Piastri temasın ardından devam etmeye çalışsa da, 2. turda yarış dışı kaldı. Menajeri Mark Webber bu durumun en kötü yanının araçtaki hasarın çok küçük olması olduğunu söylüyor.

Webber, "Aracındaki hasarın ne kadar küçük olduğunu görmelisiniz. Bu gerçekten acı verici ama ne yazık ki olabiliyor. Şimdi bunu düşünmek için önümüzde bir yaz tatili var." dedi.

Çarpışmayla ilgili değerlendirmesinde ise şunları söyledi: "Spa her zaman apexlerde biraz gerginliğe neden olmuştur. Lewis ideal çizgiyi ararken, Carlos Lewis'e hamle yaptı ve ardından Oscar Carlos'un iç tarafında kaldı."

"Önümüzde Lewis sola doğru gitti çünkü Perez ile mücadele ediyordu. O anda ne yazık ki Oscar sıkıştı ve 'Nereye gidebilirim, biraz daha alana ihtiyacım var!" diyordu. Böyle şeyler olabiliyor."