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Formula 1 / Son dakika

Chadwick: “Hâlâ kendi arabamı park edemiyorum”

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Chadwick: “Hâlâ kendi arabamı park edemiyorum”
23 Oca 2020 17:05

Son W Series şampiyonu Jamie Chadwick, motorsporlarındaki başarılarına rağmen normal bir aracı nasıl park edebileceğini bilmediğini dile getirdi.

Kadın pilotlar arasında en iyiler arasında kabul gören Chadwick, 11 yaşından beri karting başta olmak üzere çeşitli şampiyonalarda mücadele etti.

Gösterdiği başarıların ardından, W Series’e geldi ve bu serinin ilk şampiyonu oldu.

Ancak genç pilot, her ne kadar ehliyet alsa da normal bir aracı nasıl park edeceğini bilmediğini dile getirdi.

“Arabayı nasıl kullanacağımı elbette biliyorum. Ancak sıradan yollarda araç kullanmak, yolla ilgili kuralları bilmek tamamen farklı bir durum.”

“Sonra ehliyet almaya karar verdim ve başarısız olursam, muhtemelen kendimi asla affetmeyecektim, ama denemeliydim. Bir şekilde geçtim. Ama bana park etmeyi hiç öğretmediler, bu yüzden hâlâ nasıl olduğunu bilmiyorum.”

W Series’de şampiyon olup 500 bin dolarlık para ödülünün sahibi olan Chadwick, motor sporlarının kadınlar için çok pahalı olduğuna dikkat çekti.

“Motor sporları dünyasında yer almak için gereken para, çoğu yarışçı için, özellikle de yarışta bir şeyler başarmak isteyen kızlar için ciddi engel haline geliyor. Ancak W Series, yetenekleri ön planda tuttuğu için herkes adına eşit koşullar yaratmaya çalışıyor. Size yarış için ne kadar para gerektiğini söylersem, hepimizin çılgın olduğunu düşüneceksiniz.”

“Ama şimdi kariyerimde daha önce olmayan fırsatların önümde açıldığını hissediyorum ve bunları maksimum ölçüde kullanmak istiyorum.”

İngiliz pilotun hedefi Formula 1.

“Bu, her zaman benim hayalimdi, ama şimdi bir ya da iki yıl öncesine göre biraz daha gerçek. Ama yine de bunun gerçekleşeceğini hayal etmek zor. Bu hâlâ çılgın bir rüya.”

“Şimdi bile Williams ile çalışırken buna inanamadınız zamanlar var. Yine de, hedef Formula 1. Bu benim ana hedefim. Ama oraya ulaşmak çok zor. Bunu biliyorum. Yine de bu hakkı kazanmak istiyorum ve eğer gerekli fırsatı ve desteği alırsam, sadece benim için değil, diğer yarışçılar için de mümkün hale geleceğini hissediyorum. Sonunda bunu ispatlayacak kişi olmak istiyorum. ”

Çeviri: İnci Beğen

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