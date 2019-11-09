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Formula 1 / Son dakika

Chadwick: "Formula 1 benim için henüz çok uzakta"

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Chadwick: "Formula 1 benim için henüz çok uzakta"
Ekleyen:
, Editör
9 Kas 2019 09:12

Jamie Chadwick, Formula 1'in kendisi için çok uzakta olduğunu kabul ediyor.

W Series'de harika bir performans göstererek şampiyonluğa ulaşmayı başaran Jamie Chadwick, kadın pilotlar arasında Formula 1'e en yakın isim konumunda yer alıyor.

Chadwick şu anda Wiliams Formula 1 takımının gelişim pilotluğunu yaptığı gibi, çeşitli serilerde yarışmayı sürdürüyor.

Bununla birlikte Britanyalı pilot, Formula 1'in kendisi için henüz çok uzakta olduğunun farkında olduğunu söyledi.

İngiliz basınına konuşan Chadwick, “Kendimi Formula 1'den çok uzakta  hissediyorum."

"Önümüzdeki birkaç yıl içinde ne kadar çok şey öğrenmem gerektiğini biliyorum. Sırf orada yarışmak için ya da ne pahasına olursa olsun oraya girmeye çalışmayacağım."

"Sosyal medyadan bana Robert Kubica'nın yerini alıp alamayacağımı soruyorlar. Yani bu, dikkate alınan bir seçenek bile değil."

"Gelişmek için zamana ihtiyacım var. Formula 1'e adım atarsam, orada en iyilerden birisi olduğum için yarışmak istiyorum. Uygun hazırlık yapmadan ya da olması gerekenden birkaç yıl önce seriye girmek istemiyorum. Acele etmiyorum." dedi.

Chadwick ayrıca altı kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton'un başarısından ilham aldığını da söyledi.

“Ona büyük saygı duyuyorum. Lewis altı kez dünya şampiyonu olmuş inanılmaz bir yarışçı. Yaptığı şeyin en azından bir kısmını başarmaya çalışıyorum."

Jamie Chadwick

Jamie Chadwick

Fotoğraf: Alexander Trienitz

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Editör Kemal Şengül

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