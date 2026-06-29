Chadwick: "Ferrari'nin asıl sorunu yetersiz düzlük hızı ve aşırı ısınma"

Ferrari, Barselona-Katalonya Grand Prix'sinde Lewis Hamilton'ın elde ettiği zaferin ardından gelen ivmeyi ve yeni güncellemeleri değerlendirme umuduyla Red Bull Ring'e gelmişti.

Ancak Charles Leclerc ve Lewis Hamilton sıralama turlarını ikinci ve üçüncü sırada tamamlamalarına rağmen, yarışı sırasıyla sekizinci ve beşinci sıralarda bitirdiler.

Sky Sports F1'in yarış sonrası analiz programında konuşan Jamie Chadwick şunları söyledi: "Strateji konusunda risk aldılar ve bu pek işe yaramadı."

"Hamilton'ın sanal güvenlik aracı periyodunda yumuşak lastiklere geçmesinin ardından beklenenden daha fazla ilerleme kaydetmesi gerekiyordu."

"Düzlük hızı büyük bir etki yaratıyor çünkü geçiş yapmak kolay olmuyor ve önünüzdeki araçların arkasında kalıyorsunuz. Birkaç sorun üst üste geldi. Ancak yarışın başlangıcında Lewis ön tarafa oldukça yakındı ve Russell üzerinde baskı kuruyordu."

"Bu kadar geriye düşmelerine şaşırdım. Ancak aşırı ısınma sorunları onları gerçekten geri götüren ana etken olmuş olabilir."

Ferrari takım patronu Fred Vasseur de yarışın ardından Sky Sports'a yaptığı açıklamada takım adına her şeyin ters gittiğini kabul etti.

Vasseur, "Mercedes ve Max Verstappen ile mücadele edecek tempoya sahip değildik."

"İlk birkaç turda fazla zorladık ve stratejimizi değiştirmek zorunda kaldık. Her şey yanlış yönde ilerledi. Bu bizim için iyi bir ders oldu." dedi.

Frederic Vasseur, Ferrari Fotoğraf: Michael Potts / LAT Images via Getty Images