Chadwick: "F1 için acelem yok"

Geçtiğimiz haftalarda yapılan açıklamada 2020 W Series şampiyonuna artık 15 süper lisans puanı verileceği duyurulmuştu ve artık serinin yeni şampiyonu, aynı seride bir yıl daha yarışamayacak.

Geçen yıl şampiyon olan Chadwick, bu yıl W Series'e dönecek ama aynı zamanda farklı yerlerde yarışıp hem kendisini geliştirmek istiyor hem de tecrübe kazanmak istiyor.

Chadwick, Formula 1 içinse acele etmediğini söyledi.

RACER'a konuşan Chadwick, “Bence bu bir yükselme serisi ve böyle de olacak. Burada tekrar yarışacağımı söylediğim zaman biraz eleştiri aldı. Ancak buradaki temel zorluk FIA F3 ve FIA F2 ile ilgili çok fazla yanlış anlaşılma olması. Kimse neden oraya gidip yarışmadığımı anlamıyor. Ama durum böyle gitmiyor."

“Muhtemelen birlikte olmak istediğiniz bir takım oluyor fakat bu takım diğer herhangi bir takımın fiyatının iki katını istiyor ve bu çılgınca. Yani yapabileceğim en doğru şey, kendi adıma en doğru fırsatları seçmek ve acele etmemek. İnsanların hemen Formula 1'de olmanız gerektiğini düşündüğünü biliyorum, ama benim yaptığım şey bu değil. Zamanım var ve her şey doğru seçimleri yapmakla ilgili." dedi.

Chadwick, bu sezon Williams'ın sürücü akademisinde yer almaya devam edecek fakat şimdiye kadar F1 aracı test edemedi ve F1 koltuğuna hazırlanabilmek için daha fazla vakte ihtiyacı olduğunu söyledi.

"Elbette her zaman belli bir yol planınız vardır. Planıma bakarsam, Formula 1'e ulaşmak için gerekli bir kariyer planım var. Fakat şimdiye kadar kariyerim hiçbir şekilde bu yönde gitmedi! Ama oraya varmak için tek bir sabit yol olduğuna inanmıyorum."

"Başarmak istediğim şeyi biliyorum. Formula 1'e gidersem, orası için hazır olmak istiyorum. Bu noktada Claire Williams bana dönüp 'Tamam, boş bir koltuğumuz var ve bunu ister misin?' dediğinde bunu almak istemem çünkü henüz hazır değilim."

“Ama bence doğru hazırlığa, gelişim sürecine ve önümüzdeki birkaç yıl içinde benim için nelerin mevcut olabileceğini ciddi şekilde konuşabilmem için yeterli vaktim var."