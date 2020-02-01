Chadwick: "F1 için acelem yok"

Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avustralya GP
Biletler
12 Mar
-
15 Mar
Sıradaki Etkinlik
39 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
19 Mar
-
22 Mar
Sıradaki Etkinlik
46 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Vietnam GP
Biletler
02 Nis
-
05 Nis
Sıradaki Etkinlik
60 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Çin GP
Biletler
16 Nis
-
19 Nis
Sıradaki Etkinlik
74 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Hollanda GP
Biletler
30 Nis
-
03 May
Sıradaki Etkinlik
88 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İspanya GP
Biletler
07 May
-
10 May
Sıradaki Etkinlik
95 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Monaco GP
Biletler
21 May
-
24 May
Sıradaki Etkinlik
109 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Azerbaycan GP
Biletler
04 Haz
-
07 Haz
Sıradaki Etkinlik
123 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Kanada GP
Biletler
11 Haz
-
14 Haz
Sıradaki Etkinlik
130 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
25 Haz
-
28 Haz
Sıradaki Etkinlik
144 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
02 Tem
-
05 Tem
Sıradaki Etkinlik
151 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
Sıradaki Etkinlik
165 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
30 Tem
-
02 Ağu
Sıradaki Etkinlik
179 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
Sıradaki Etkinlik
207 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
Sıradaki Etkinlik
214 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
Sıradaki Etkinlik
228 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
Sıradaki Etkinlik
235 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
Sıradaki Etkinlik
249 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
Sıradaki Etkinlik
263 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
Sıradaki Etkinlik
270 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
Sıradaki Etkinlik
284 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
Sıradaki Etkinlik
298 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Chadwick: "F1 için acelem yok"

paylaşım
yorumlar
Chadwick: "F1 için acelem yok"
Ekleyen:
, Editör
1 Şub 2020 09:50

W Series pilotu Jamie Chadwick, Formula 1'de mücadele etmek için hiçbir acelesi olmadığını söyledi.

Geçtiğimiz haftalarda yapılan açıklamada 2020 W Series şampiyonuna artık 15 süper lisans puanı verileceği duyurulmuştu ve artık serinin yeni şampiyonu, aynı seride bir yıl daha yarışamayacak.

Geçen yıl şampiyon olan Chadwick, bu yıl W Series'e dönecek ama aynı zamanda farklı yerlerde yarışıp hem kendisini geliştirmek istiyor hem de tecrübe kazanmak istiyor.

Chadwick, Formula 1 içinse acele etmediğini söyledi.

RACER'a konuşan Chadwick, “Bence bu bir yükselme serisi ve böyle de olacak. Burada tekrar yarışacağımı söylediğim zaman biraz eleştiri aldı. Ancak buradaki temel zorluk FIA F3 ve FIA F2 ile ilgili çok fazla yanlış anlaşılma olması. Kimse neden oraya gidip yarışmadığımı anlamıyor. Ama durum böyle gitmiyor."

“Muhtemelen birlikte olmak istediğiniz bir takım oluyor fakat bu takım diğer herhangi bir takımın fiyatının iki katını istiyor ve bu çılgınca. Yani yapabileceğim en doğru şey, kendi adıma en doğru fırsatları seçmek ve acele etmemek. İnsanların hemen Formula 1'de olmanız gerektiğini düşündüğünü biliyorum, ama benim yaptığım şey bu değil. Zamanım var ve her şey doğru seçimleri yapmakla ilgili." dedi.

Chadwick, bu sezon Williams'ın sürücü akademisinde yer almaya devam edecek fakat şimdiye kadar F1 aracı test edemedi ve F1 koltuğuna hazırlanabilmek için daha fazla vakte ihtiyacı olduğunu söyledi.

"Elbette her zaman belli bir yol planınız vardır. Planıma bakarsam, Formula 1'e ulaşmak için gerekli bir kariyer planım var. Fakat şimdiye kadar kariyerim hiçbir şekilde bu yönde gitmedi! Ama oraya varmak için tek bir sabit yol olduğuna inanmıyorum."

"Başarmak istediğim şeyi biliyorum. Formula 1'e gidersem, orası için hazır olmak istiyorum. Bu noktada Claire Williams bana dönüp 'Tamam, boş bir koltuğumuz var ve bunu ister misin?' dediğinde bunu almak istemem çünkü henüz hazır değilim."

“Ama bence doğru hazırlığa, gelişim sürecine ve önümüzdeki birkaç yıl içinde benim için nelerin mevcut olabileceğini ciddi şekilde konuşabilmem için yeterli vaktim var."

Sonraki haber
Toro Rosso, 14 Şubat'ta AlphaTauri adına geçecek

Önceki haber

Toro Rosso, 14 Şubat'ta AlphaTauri adına geçecek
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Yarış merkezi

Avustralya GP

Avustralya GP

12 Mar - 15 Mar
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

"Virüs bu hızda yayılmaya devam ederse Çin GP'ye kimse gitmez"

2s
2
Formula 1

Baba Hamilton: "2010/2011'de Lewis'le yaşadığımız şeyler kalbimi kırdı"

3s
3
Formula 1

Red Bull, Ferrari'yi protesto etmeye hazır

4
Formula 1

Ricciardo'nun eksikliğini hisseden Marko: "Onunla ikinci olurduk"

5
Formula 1

Renault, 2020 F1 aracını çalıştırdı!

Son Videolar

Racing Point, Aston Martin F1 oluyor! - 31 Ocak Cuma F1 ve Motor Sporları Haberleri 07:36
Formula 1

Racing Point, Aston Martin F1 oluyor! - 31 Ocak Cuma F1 ve Motor Sporları Haberleri

Ferrari, 2020 aracını ilk kez çalıştırdı! - 30 Ocak Perşembe F1 ve Motor Sporları Haberleri 08:17
Formula 1

Ferrari, 2020 aracını ilk kez çalıştırdı! - 30 Ocak Perşembe F1 ve Motor Sporları Haberleri

Alonso: 07:26
Formula 1

Alonso: "Hamilton'ın zayıf yönleri var'' - 29 Ocak Çarşamba F1 ve Motor Sporları Haberleri

Ferrari, 2020'de eskisi kadar güçlü olmayacak - 28 Ocak Salı F1 ve Motor Sporları Haberleri 08:53
Formula 1

Ferrari, 2020'de eskisi kadar güçlü olmayacak - 28 Ocak Salı F1 ve Motor Sporları Haberleri

Motor sporları dünyası Kobe Bryant'ı unutmadı - 27 Ocak Pazartesi F1 ve Motor Sporları Haberleri 08:34
Formula 1

Motor sporları dünyası Kobe Bryant'ı unutmadı - 27 Ocak Pazartesi F1 ve Motor Sporları Haberleri

Son Haberler

Chadwick: "F1 için acelem yok"
F1

Chadwick: "F1 için acelem yok"

Toro Rosso, 14 Şubat'ta AlphaTauri adına geçecek
F1

Toro Rosso, 14 Şubat'ta AlphaTauri adına geçecek

"Virüs bu hızda yayılmaya devam ederse Çin GP'ye kimse gitmez"
F1

"Virüs bu hızda yayılmaya devam ederse Çin GP'ye kimse gitmez"

Baba Hamilton: "2010/2011'de Lewis'le yaşadığımız şeyler kalbimi kırdı"
F1

Baba Hamilton: "2010/2011'de Lewis'le yaşadığımız şeyler kalbimi kırdı"

Renault, 2020 F1 aracını çalıştırdı!
F1

Renault, 2020 F1 aracını çalıştırdı!

Program

Formula 1
  • Formula 1
  • MotoGP
Biletler
Sağlayan
12 Mar
Biletler
19 Mar
Biletler
2 Nis
Biletler
16 Nis
Biletler
30 Nis
Biletler
7 May
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.