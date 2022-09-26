Chadwick, beş sene içinde F1'de yarışmayı planlıyor

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Son üç senedir W Series'i domine eden Chadwick, buna rağmen henüz bir Formula 2 veya Formula 3 koltuğu bulamamış vaziyette, bu nedenle gelecek sezon yeniden W Series'te yarışacak.

Williams sürücü akademisinin bir parçası olan Chadwick, 2027 sezonunda F1 gridinde olmayı ve 1976 Avusturya GP'sinde puan alan Lella Lombardi'nin ardından bir yarışta puan alan ilk kadın sürücü olmak istiyor.

Britanyalı sürücü, seçeneklerini F1 ile sınırlı tutmadığını, geçmişte bir Indy Lights aracını test ettiği IndyCar'ın da bir seçenek olduğunu ekliyor.

RacingNews365'e konuşan Chadwick, "Doğru bir yol izler ve alt serilerde başarılı olursam Formula 1'de olacağımı biliyorum."

"Hedefim kesinlikle beş yıl içinde bunu denemek ve başarmak."

"Bu süre zarfında yapmam gereken çok şey var ama F1'e katılmak için en iyi alt serilerde mücadele etmek ve bu şampiyonalarda başarılı olmak istiyorum."

"Buna inanan ve bunu gerçekten mümkün gören insanlardan destek almam ve etrafımı bu insanlarla doldurmam gerekiyor."

Jamie Chadwick, Jenner Racing Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

Chadwick ayrıca F1 CEO'su Stefano Domenicali'nin önümüzdeki birkaç yıl içinde bir kadın sürücünün F1'de yer alması için bir "göktaşı" gerekeceği yönündeki yorumlarına da yanıt verdi. Britanyalı pilot, "Bu yorumlar beni gerçekten rahatsız etmiyor. Hiçbir şey olmasa bile beni motive ediyor." dedi. Sebring'de Andretti Autosport ekibiyle bir Indy Lights testine çıkan Chadwick, bunun 2023'te kendisi için bir seçenek olabileceğini kabul etti. Chadwick, "Henüz hiç bir şey belli değil [ama] hala seçeneklerimi değerlendiriyorum." "Hem Avrupa hem de Amerika'da görüşmeler devam ediyor." dedi.