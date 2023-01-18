Chadwick, 2023'te Williams F1 akademisinde kalacak

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Chadwick 2019'dan bu yana Williams ile çalışıyor ve bir F1 takımıyla bağlantısı olan en önde gelen kadın pilot konumunda.

Geçen yıl üçüncü W Series şampiyonluğunu elde eden Chadwick, 2023'te Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecek ve IndyCar'da yarışacak.

Artık tamamen farklı bir alana odaklanmış olsa da Chadwick, F1 hayalinden vazgeçmiyor ve bundan ötürü Williams'ın sürücü programında yer almaya devam edecek.

Anlaşma sonrası konuşan Chadwick, takımın gelişimine yardımcı olmak ve yarış hazırlıklarına destek vermek için özel bir simülatör programına sahip olacağını dile getirdi.

Chadwick sonra şöyle devam etti: "Williams ile ilişkimi sürdürüyor olmak harika, 2019'dan bu yana onların desteğine sahibim."

"Kendimi takımın içinde tutma ve Formula 1 hayalimi canlı tutma fırsatına sahip olmak çok önemli."

"Birlikte neler başarabileceğimizi görmek için sabırsızlanıyorum."

Jamie Chadwick, celebrates on the podium Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Williams'ın sportif direktörü ve genç sürücü akademisinin direktörü Sven Smeets şunları ekledi: "Jamie'nin Williams Racing Sürücü Akademisi'nin temel parçası olmaya devam etmesinden dolayı çok heyecanlıyız."

"Kendisi son derece yetenekli bir sürücü ve motor sporlarında yeni nesil kadınlara ilham veren önemli bir rol model."

"Indycar'da yeni bir mücadeleye atıldığı 2023 yılında onu desteklemeyi sabırsızlıkla bekliyoruz."

Williams bu yıl F1 destek serilerinde dört genç pilotla yarışacak. Bu isimlerden Zak O'Sullivan, Oliver Gray ve Franco Colapinto Formula 3'te yer alacak.

2020'den bu yana Williams genç sürücü programının bir parçası olan Roy Nissany ise F2'deki beşinci sezonu için PHM Racing by Charouz'a katıldı.