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Formula 1 / Son dakika

Chadwick, 2023 veya 2024'te F1'e girmek istiyor

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Chadwick, 2023 veya 2024'te F1'e girmek istiyor
Ekleyen:
, Editör
16 Haz 2020 06:41

W Series şampiyonu Jamie Chadwick, 2023 veya 2024 yılında Formula 1'de olmayı hedefliyor.

Jamie Chadwick, Rodin Cars'ın patronu David Dicker'ın desteğiyle İtalyan Prema ekibine imza attı.

Dicker, Chadwick'in yeteneklerine inandığını ve kariyerine uzun yıllar destek vermeyi planladıklarını belirtti.

22 yaşındaki genç sürücü şimdi, F3 ve F2'ye yükselmek amacıyla bu yılki Ağustos ayında Regional Formula 3'te yarışacak.

İngiliz sürücü, "Bu fırsat benim için bir rüya gibi ve 2023 ya da 2024'e kadar F1'de yarışabilecek bir konumda olmayı umuyorum."

"Gerçekten bir rüya gerçek oldu. Daha küçük bir bütçem olsaydı, Prema gibi üst düzey bir takımla yarışamazdım. F1'de olmak için kendimi gösterebilmek adına en iyi şansa sahip olamazdım."

"Motor sporları ile ilgili en korkutucu şey, burada olmak için gereken finansal destek. Mesela Formula 3'te yarışabilmem çin, W Serisi para ödülü ile elde ettiklerimin iki katı gerekiyor. Bunlar çok çılgın rakamlar. Fakat Prema ile bunu yapma fırsatı yakalamak heyecan verici." dedi.

Chadwick aynı zamanda Williams'ın gelişim pilotlarından da bir tanesi.

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Editör Kemal Şengül

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