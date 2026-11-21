Sonuçlar

Formula 1 Las Vegas GP

Cezaların ardından Las Vegas GP gridi nasıl olacak?

Las Vegas Grand Prix'si gridi, alınan motor cezaları sonrası epey değişti. Gelin beraber bakalım.

Kemal Şengül

Yayın tarihi: 21 Kas 2026 07:34

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2

George Russell

(Mercedes)

1

Max Verstappen

(Red Bull)

4

Isack Hadjar

(Red Bull)

3

Lando Norris

(McLaren)

6

Kimi Antonelli (P) +5

(Mercedes)

5

Arvid Lindblad

(Racing Bulls)

8

Pierre Gasly

(Alpine)

7

Liam Lawson

(Racing Bulls)

10

Charles Leclerc

(Ferrari)

9

Franco Colapinto

(Alpine)

12

Nico Hülkenberg

(Audi)

11

Lewis Hamilton

(Ferrari)

14

Alexander Albon

(Williams)

13

Gabriel Bortoleto

(Audi)

16

Sergio Pérez

(Cadillac)

15

Rafael Câmara

(Haas)

18

Fernando Alonso

(Aston Martin)

17

Oscar Piastri (P) +10

(McLaren)

20

Carlos Sainz (P) +10

(Williams)

19

Valtteri Bottas

(Cadillac)

22

Oliver Bearman (P) +35

(Haas)

21

Lance Stroll (P) +10

(Aston Martin)

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- Motorsport.com Ekibi

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