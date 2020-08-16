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Formula 1 / Son dakika

Cezadan mutsuz olan Perez: "Nereye gidebilirdim ki?"

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Cezadan mutsuz olan Perez: "Nereye gidebilirdim ki?"
Ekleyen:
, Editör
16 Ağu 2020 17:50

Sergio Perez, Lewis Hamilton'ı engellediği gerekçesiyle aldığı beş saniyelik cezanın çok ağır olduğunu düşünüyor.

Sergio Perez, Silverstone'daki yarışları COVID-19 testinin pozitif çıkmasından ötürü kaçırmıştı ve İspanya GP'de iyi bir performans gösterdi.

Perez, tek pit stopla yarışı 4. sırada tamamlasa da mavi bayraklara uymadığı gerekçesiyle 5 saniye cezası aldığı için takım arkadaşı Lance Stroll'e yerini kaptırmış oldu.

Perez, yarışın ardından şöyle dedi: "Takımımız için genel olarak iyi bir yarış olduğunu düşünüyorum. En azından o puanları Lance aldığı için puan kaybetmediğimiz için mutluyum. Ama bence ceza çok ağırdı."

"Çağrıyı dokuzuncu virada aldım ve 10. virajda Lewis çok hızlıydı. Sahip olduğumu düşündüğüm ilk fırsat birinci virajdı çünkü pist çok dar ve çok dar olduğu için her şey çok kötü bitebilir. Bu yüzden orada durup pozisyon verirsem, bekleyip birinci virajda pozisyon vermeye kıyasla daha fazla zaman kaybedeceğini düşündüm. Ceza aldım. Açıkçası ben burada yokken bir şey değişti mi bilmiyorum ama bundan çok daha kötüsünü gördüm ve insanlar bundan sıyrıldılar."

"Nereye gitmem gerektiğini anlamıyorum. Hamilton beni çok geç yakaladı ve pistin son bölümü çok dar. Yani bu yüzden [gidecek] hiçbir yerim yok. Orada bir şeyler yapmak benim için çok güvensiz olurdu ama yine de ceza aldım. Büyük haksızlık olduğunu hissediyorum, ama durum bu."

Perez yine de takım adına mutlu olduğunu söyledi.

"Evet, bence oldukça iyiydi. Takım için gerçekten çok iyiydi ve bugün aldığımız sonuçtan çok memnunum çünkü takım için çok fazla puan topladık."

"Bence stratejide de harika bir iş çıkardılar. Tek pit stopta herhangi bir sorun yok, bu yüzden mutluyum."

 

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Editör Kemal Şengül

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