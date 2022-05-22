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Formula 1 / İspanya GP Haberler

Çekim günü, İspanya GP güncellemesinde Ferrari'ye avantaj getirmiş

Ferrari, geçen hafta Monza'da gerçekleştirdikleri çekim gününde yeni güncellemelerle yaptıkları sürüşün, kendilerine avantaj getirdiğini düşünüyor.

Adam Cooper
Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
Çekim günü, İspanya GP güncellemesinde Ferrari'ye avantaj getirmiş
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Ferrari'nin Barselona'ya getirdiği güncelleme paketi kendisini kanıtlamış gibi görünüyor çünkü Charles Leclerc nispeten iyi bir farkla pole pozisyonunu aldı ve takım arkadaşı Carlos Sainz ise üçüncü oldu.

Takımlara sezon başına iki çekim günü yapma izni veriliyor ve bunları ne zaman nerede kullanacaklarına karar vermek tamamen onlara bağlı. Sadece iki kısıtlama var: Pirelli'nin demo lastiklerini kullanmak ve en fazla 100 kilometrelik sürüş yapmak.

Bazı takımlar bu hakları yeni aracının lansmanından hemen sonra kullanıyor fakat Ferrari, ikinci çekim gününü İspanya GP öncesi hazırladığı yeni güncelleme paketini test etmek amacıyla kullandı.

Mercedes de aynı stratejiyi Paul Ricard'da izledi ve George Russell, W13 ile yeni güncellemeleri test etti.

Diğer takımların çoğu yeni güncellemeler hakkında veri toplamaya cuma günü sıfırdan başlarken, Mercedes ve Ferrari hafta sonuna başlarken bir adım öndeydi.

Motorsport.com'a konuşan Şasi Operasyonları Başkanı Claudio Albertini “Bir çekim gününde 100 kilometre sürüş yapabilirsiniz, yani tamamlayabileceğiniz mesafe çok az."

"Fakat bu faydalı bir test çünkü diğer araçlar nedeniyle bir yarış pistinde yapmanızın zor olduğu bazı özel şeyleri burada yapabilirsiniz."

"Bu testin yaptığımız şey hakkında güven kazanma konusunda faydalı olduğunu söyleyebilirim, çünkü cuma günü elinizde yeterli zaman olmadığı için kısa zamanda bir şeyleri değiştiremezsiniz."

Carlos Sainz, Ferrari F1-75

Carlos Sainz, Ferrari F1-75

Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

"Bunu yapmak önemliydi çünkü bu sayede yaptığınız işe güvenebilir ve yarış pistinde daha iyi bir yöne sahip olabilirsiniz."

"Günümüzde pist üstü çalışması yapma fırsatları çok fazla olmuyor, bu yüzden her şeyden en iyi şekilde faydalanmanız gerekiyor." dedi.

Albertini, Ferrari'nin Barselona'daki ilk seansta iki aracı farklı versiyonlarda çalıştırdığını ve başlangıçta sadece Sainz'in tam güncelleme paketine sahip olduğunu ekledi.

"Araçlar arasında karşılaştırma yaptık. Bu yüzden bir aracı tamamen yeni düzende, diğerini kısmi olarak yeni düzende çalıştırdık çünkü testin ardından zaten iyi çalıştıklarından emindik. Bu yüzden ilk seansta iki aracı karşılaştırdık."

"Elbette eski parçalarla arka arkaya bazı kıyas testleri yaptık fakat bu, sahip olduğumuz simülasyon verileri ile pist üstünde toplayabileceğimiz gerçek veriler arasında korelasyon sağlamak için yapılan normal bir işti."

"Cuma günü yaptığımız bu çapraz testler olumlu sonuç verdi. Sonrasında araçları en yeni güncellemelere göre ayarlamaya karar verdik."

"Sıralama turları için onlara sadık kaldık. Genel olarak pozitifti ve bundan ötürü tüm güncellemeler araçta kaldı."

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