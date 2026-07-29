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Formula 1 Macaristan GP

Çek Cumhurbaşkanı Macaristan GP’de fotoğrafçılık yaptı

Motor sporlarına yönelik ilgisiyle tanınan Çek Cumhurbaşkanı Petr Pavel, Macaristan GP’ye resmi foto muhabiri olarak katıldı.

Neşe Akkoyun
Yayın tarihi:
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Geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen Macaristan Grand Prix'sine resmi protokol konuğu olarak değil, FIA akreditasyonuna sahip bir foto muhabiri kimliğiyle katılan Çek Cumhurbaşkanı Petr Pavel, yarış anlarını ölümsüzleştirdi. 

Motor sporlarına yönelik ilgisinin yanı sıra fotoğrafçılık hobisiyle de ilgilenen Pavel, yarış hafta sonunda ünlü Çek Formula 1 fotoğrafçısı Jiri Krenek ile pist kenarında görev yaptı. 

FIA akreditasyonu sayesinde foto muhabirlerine ayrılan alanlardan yarışı belgeleyen Pavel, bu kez devlet başkanı kimliğinden ziyade fotoğrafçı kimliğiyle dikkat çekti.

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