Carlin: "Çaylak Tsunoda, Gasly'e F1'de büyük zorluk çıkaracak"

Trevor Carlin açıklamalarında şunları söyledi: "Onunla çalışmak inanılmaz bir zevkti."

"O sadece bir sezon bizle beraber bulundu ve her şeyi yaptı, beklentimizin fazlasını ortaya koydu."

"Asıl gridde nerede bulunacağını zaman gösterecek, ancak bana göre önünde oldukça heyecan verici bir gelecek var ve Formula 1 doğasında yorulmadığı sürece, Lando'nun (Norris) yaptığını yapmak mümkün olabilir, veya hiç bilemezsiniz, belki onun içinde de biraz Max (Verstappen) vardır."

"Aracı öğrenme ve algılama hızı inanılmaz, doğal bir yeteneğe sahip, bu nedenle her şampiyonaya alışma ve kendini ona göre oturtma sürecine sahip olacak."

"Eğer F1'e de F2'ye alıştığı kadar hızlı şekilde alışırsa, Avrupa'ya döndüklerinde Pierre'e karşı zorluk çıkaracağından eminim."

Tsunoda F2'yi üçüncü sırada tamamlamasının ardından F1'e geçiş yapıyor, bu da Carlin'in bir önceki F2'den F1'e geçen pilotu olan Lando Norris'in 2018'de yakaladığı pozisyonun bir altında.

Carlin, Tsunoda'nın, 2019'da Norris'in yaptığı gibi, F1'e hazır olduğunu söyledi.

"Kesinlikle - bunun hakkında en ufak bir şüphem yok."

"Lando ile karşılaştırıldığında biraz deneyim eksikliği olduğu kesin, ancak onun genel temposu ve aracı sürüş anlayışınının O noktada olduğu kesin. Onun hazır olduğu da net bir şekilde kesin."

"Yuki ile olan şey şu ki, o gerçekten çok hızlı öğreniyor. F1'de F2'ye oranla çok daha fazla antrenman yapabiliyorsunuz, bu da ona yardımcı olacaktır."

"Yuki'nin oldukça fazla yeni piste gitmesi gerekecek, ancak hızını yakalamasında hiçbir sıkıntı yaşamıyor - Sochi'de mesela, o gerçekten çok hızlıydı."

"Çok ümitliyim. İlk birkaç yarışta sorun yaşamasını beklerim, ancak onlar bittiğinde birkaç insanın şaşırmasını bekleyebilirsiniz."