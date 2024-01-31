Çaylak enerjisiyle Alonso, Aston Martin'e örnek oluyor

Alonso'nun 2023 için Alpine'den Aston Martin'e geçişi, 2022 yazında duyurulduğunda bazılarının karardan süphelenmerine sebep olmuştu. Çünkü İspanyol her zaman işe yaramayan cesur takım hamleleri yapma geçmişine sahipti.

Ancak iki kez dünya şampiyonu olan pilot, Silverstone takımına tam da 2023 aracının lansman özellikleriyle zengin bir form yakaladığı sırada katıldı ve 42 yaşındaki pilotu ilk sekiz yarışta altı podyuma taşıdı.

Alonso'nun yerini aldığı Sebastian Vettel, takımın büyük atılımına yaptığı katkıdan dolayı övülürken, takım patronu Mike Krack, Alonso'nun çaylak enerjisi ve iş ahlakını takımın en büyük kazanımlarından biri olarak tanımladı.

Krack, "Pek çok sürücü daha küçük takımlara giriyor ve kariyerlerinin sonuna kadar alabileceklerini almaya çalışıyorlar. Bizim gördüğümüz bu değil, aslında tam tersi."

"Burada ilk sezonu olduğunu düşündüğünüz bir sürücümüz vardı. Enerji doluydu, sadece bizi değil kendisini de ileri sürüklüyordu. Ofise ilk gelen olarak gerçekten örnek oluyordu. Sabah geliyorsunuz ve o orada oturuyor ve 'İyi günler çocuklar' diyor."

"Bu örnek liderlik takımı etkiledi ve takımı zorladı. Şu anda 12 ay öncesine göre çok daha iyi bir takımız. Tabii ki bu sadece onun için değil. Başkaları için de bir övgüdür ama bence bu, o orada olmasaydı yapabileceğimizden çok daha fazla gelişmemizi sağladı." dedi.

Takımın performans direktörü Tom McCullough, Alonso'nun takımı ileriye götürmek için 'dur durak bilmediğini' ve takım arkadaşlarına karşı politik ve sert davranmasıyla ün salan Alonso'nun birlikte çalışmanın nasıl bir şey olacağına dair beklentileri aştığını düşünüyor.

McCullough, "Geldiği andan itibaren her gün bizim için gerçekten pozitif bir güç oldu."

"Acımasız biriydi. Onu çok iyi tanımadığınız için nasıl biri olacağını az çok tahmin edebiliyordunuz. Ama hem ne kadar zorladığı hem de geribildirimleriyle ne kadar etkili olduğu, ne kadar bilgili olduğu çok etkileyiciydi. Takım içinde ne kadar yapıcı. Gerçekten çok etkileyiciydi." dedi.

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, 2nd position, sprays Champagne from the podium

Aston Martin'in ön sıralardaki mücadelesi 2023 boyunca giderel azaldı. McLaren tarafından geçildiler. Alonso ve takım yaz arasından sonra sadece iki podyum daha elde edebildi. Takım arkadaşı Lance Stroll, takımın rekabet gücünün azalmasından daha fazla etkilendi. AMR23'ün bazı zayıflıklarının üstesinden gelmekte zorlandı.

Ancak bu durum, iki kez dünya şampiyonu olan Alonso'nun önceki takımlarından bazılarında gerginliklere yol açmış olsa da takım patronu Krack takımın kötüleşen formunun uyumunu asla bozmadığını ve bunun bir gurur kaynağı olduğunu söyledi.

Krack, "Bence her iki sürücü de sahip olduğumuz karakteristik özelliklerden muzdaripti."

"Medyada büyük patlamalar yaşamadan, birbirimizi hırpalamadan ya da birbirimize karşı gelmeden bu durumla başa çıktığımız için gerçekten mutluyum."

"Ben çok gurur duyan biri değilim. Ama gurur duyduğum bir şey varsa o da birbirimize nasıl kenetlendiğimizdir." dedi.

Pazartesi günü Aston Martin fabrikasında koltuğuna oturmadan önce sosyal medyada yayınlanan bir videoda, Alonso'nun çaylak enerjisinin hala orada olduğu görülüyordu ve serideki 21. sezonu öncesinde "kelebekler" olduğunu söyledi.

Alonso, "2024'ün ilk günü oldukça duygusal bir gün. Adrenalin gerçekten sezonun eşsiz bir zamanı için ve Formula 1'de birkaç yıl geçirdikten sonra şimdi de farklı değil."

"Hâlâ içimde kelebekler uçuşuyor, sürekli olarak direksiyon başında daha hızlı olmanın ve daha iyi bir sürücü olmanın yollarını düşünüyorum. Bu yıl gerçekleşen bazı yarışları tekrar izliyorsunuz. Belki de tüm takımlar veya sürücüler için farklı çizgiler, farklı stratejiler görüyorsunuz."

"Sürücü açısından daha iyi olma merakı her zaman var ve öğrenmeyi ve daha iyi olmayı asla bırakmıyorsunuz." dedi.

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images Lance Stroll, Aston Martin AMR23 Fernando Alonso, Aston Martin AMR23

Temmuz ayında 43 yaşına basacak olan Alonso, F1'in genişleyen takviminin emeklilik kararında sürüşün kendisinden daha büyük bir rol oynayacağını öne sürdü.

İki kez dünya şampiyonu olan Alonso herhangi bir yavaşlama belirtisi göstermediği için Aston Martin'den Krack süresi dolan sözleşmesini 2024'ün ötesine uzatabileceğini umuyor.

Krack, "Gerçekten öyle umuyorum. Gerçekten devam edebileceğimizi umuyorum."

"Şu anda sahip olduğumuz dinamikleri ve işbirliğini sürdürürsek, sonsuza kadar devam edebiliriz." dedi.