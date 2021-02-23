Catalunya pistinin 10. virajı, eski haline benzetildi ve çakıl kaçış alanı getirildi

30 yaşındaki pistin 10. virajının yeniden modellenmesi, daha iyi geçiş fırsatları yaratmak adına daha dar bir viraj oluşturulması şeklinde, 2004 yılında Hermann Tilke tarafından yapılmıştı. F1, yeni virajı kullanırken; MotoGP, orijinal ve daha hızlı virajı kullanmayı tercih etti.

Bu durum 2016’da değişti. Moto2 sürücüsü Luis Salom’un pistte yaptığı kaza sebebiyle ölümü sonrasında MotoGP de F1 gibi, daha yavaş viraja geçti. Fakat viraj MotoGP sürücülerinin eleştirilerinin hedefi haline gelmişti. Öne çıkan eleştirilerden biri ise, Valentino Rossi’nin virajı “süpermarket otoparkı” olarak nitelendirmesi oldu.

Virajın yeni bir versiyonu, bu sene takvimin 4. yarışı olacak olan, İspanya GP’sinden önce oluşturuldu. Hem F1 hem de MotoGP, eski haline benzetilen fakat daha çok kaçış alanı yaratmak adına bariyerlere daha çok yaklaştırılan, bu yeni virajı kullanacak.

RaceFans.net’in haberine göre, diğer bir değişiklik ise, asfalt kaçış alanının yerine çakıl döşenmesi olmuş.

Konu hakkında pistin genel müdürü Jose Luis Santamaria, şu sözleri söyledi: “Yeni viraj hem 10. hem de 11. virajların tarihi haline benziyor. Değişiklikler geçen sezonki 10. ve 11. virajlar arasında, sadece o bölgedeki güvenliği artırmak adına yapıldı.”

“Frenleme noktası farklı ve kaçış alanını genişlettik. İlk bölümde asfalt alan bulunuyor, sonrasındaysa formula ve touring araçları için çakıl yatağımız ve TecPro bariyerlerimiz mevcut.”

Yapılan değişiklikler sayesinde pistte hem eski haline daha benzer bir 10. viraj yer alacak, hem de tehlikeli viraj için daha çok kaçış alanı yaratılmış olacak.

Santamaria, “Tarihi pisti yenisiyle kıyasladığımızda, pistin kenarında daha çok alana sahip olduğumuzu görüyoruz, yaklaşık 50 metre kadar. Ve artık viraj, tarihi halinden daha güvenli. Sürücüler 10. virajı sevmiyordu. FIA ve FIM birlikte çalışarak, sürücüler için en iyi güvenliği sağlayan, yeni bir viraj oluşturma kararı aldı.” dedi.