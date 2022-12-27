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Formula 1 Haberler

Castrol Türkiye & Motorsport.com Türkiye'den Ocon imzalı hediye çekilişi

Castrol Türkiye ve Motorsport.com Türkiye, bir kez daha harika bir yarışmaya imza atıyor.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Castrol Türkiye & Motorsport.com Türkiye'den Ocon imzalı hediye çekilişi
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Türkiye'de motor sporlarının gelişimine büyük destek veren Castrol Türkiye, Motorsport.com Türkiye ile bir başka yarışmaya daha imza atıyor.

Eğer bir Esteban Ocon taraftarıysanız ya da sıkı bir Formula 1 fanıysanız, bu yarışma tam size göre! 

BWT Alpine F1 Team'in partneri olan Castrol, 1 kişiye Esteban Ocon imzalı yarış botu, 3 kişiye BWT Apine F1 Team t-shirtü ve 5 kişiye de BWT Alpine F1 Team şapkası hediye ediyor.

Eğer bu hediyelerden birisini kazanmak istiyorsanız, yapmanız gerekenler basit;

  • @castrolturkiye ve @motorsportcomtr Instagram hesaplarını takip edin.
  • F1 hayranı arkadaşınızı yorumlara etiketleyin.
  • F1’in sizde uyandırdığı hisleri 3 kelime ile anlatın.

Yarışma detaylarına @castrolturkiye hesabının link/bio’sundan ulaşabilirsiniz.

 
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