Castrol Türkiye & Motorsport.com Türkiye'den Ocon imzalı hediye çekilişi
Castrol Türkiye ve Motorsport.com Türkiye, bir kez daha harika bir yarışmaya imza atıyor.
Türkiye'de motor sporlarının gelişimine büyük destek veren Castrol Türkiye, Motorsport.com Türkiye ile bir başka yarışmaya daha imza atıyor.
Eğer bir Esteban Ocon taraftarıysanız ya da sıkı bir Formula 1 fanıysanız, bu yarışma tam size göre!
BWT Alpine F1 Team'in partneri olan Castrol, 1 kişiye Esteban Ocon imzalı yarış botu, 3 kişiye BWT Apine F1 Team t-shirtü ve 5 kişiye de BWT Alpine F1 Team şapkası hediye ediyor.
Eğer bu hediyelerden birisini kazanmak istiyorsanız, yapmanız gerekenler basit;
- @castrolturkiye ve @motorsportcomtr Instagram hesaplarını takip edin.
- F1 hayranı arkadaşınızı yorumlara etiketleyin.
- F1’in sizde uyandırdığı hisleri 3 kelime ile anlatın.
Yarışma detaylarına @castrolturkiye hesabının link/bio’sundan ulaşabilirsiniz.
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