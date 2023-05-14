Cassidy, AlphaTauri'den teklif alırsa "mutlu" olacak

Yeni Zelandalı Nick Cassidy, kariyerinin ilk günlerinden bu yana Red Bull tarafından destekleniyor ve bu ortaklık günümüzde de devam ediyor.

Örneğin geçen yıl AlphaTauri AF Corse takımıyla Alman DTM Şampiyonası'nda 11 yarışa katıldı ve iki birincilik elde etti.

Şu anda Formula E'de harika bir performans sergileyen Cassidy, bir hafta önce Monako'da galibiyete uzandı ve şampiyonayı lider götürüyor.

28 yaşındaki Cassidy'nin çok uzun ve başarılı bir kariyeri var. Çocukluğunda çok sayıda Yeni Zelanda ve Avustralya karting şampiyonluğu kazandı, iki kez kendi ülkesinde kış Toyota Racing Series şampiyonu oldu, 2015'te Japonya Formula 3 şampiyonasını kazandı, iki yıl sonra bir Super GT şampiyonluğu alırken, 2019'da Super Formula'da aynı başarıyı yakaladı.

Nyck de Vries'in koltuğunun sallantıda olduğu şu günlerde AlphaTauri F1 koltuğu için pek çok sürücünün adı geçiyor ve bu isimlerden birisi de Cassidy.

Speedweek bu konuda Cassidy ile görüştü ve AlphaTauri takımının kendisine herhangi bir ilgi gösterip göstermediğini sordu.

Cassidy, "Henüz bu konuda bir temasımız olmadı. Yine de böyle bir teklif alırsam elbette çok mutlu olurum.

"Fakat bildiğiniz üzere Red Bull'un çok sayıda genç yeteneği var ve bunlar arasında yer alan Liam Lawson şu anda harika bir iş çıkarıyor" diyerek, vatandaşının koltuğa daha yakın olduğunu işaret etti.

Şu anda AlphaTauri koltuğu için öne çıkan aday Lawson gibi görünüyor. Eğer Yeni Zelandalı pilotla anlaşma yapılmazsa o zaman Ayumu Iwasa gayet ideal bir isim olacak.

Nick Cassidy, Envision Virgin Racing Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images