Carsten Tilke: "Cidde pisti, şu ana kadar F1'in en 'azimli' pisti"

Ünlü F1 pist tasarımcısı Hermann Tilke'nin oğlu olan Carsten Tilke, "dünyanın en hızlı sokak pisti" olarak tanıtılan Cidde Sokak Pisti'nin gelişimini üstlenen ismi oldu.

Formula 1 yetkilileri, gelecek hafta Suudi Arabistan'da yapılacak yarış için pisti zamanında hazırlamanın "zamana karşı bir yarış" olduğunu belirtmişlerdi ancak Tilke, şu ana kadar F1'in "en azimli projesi" olduğu konusunda kendine güvendiğini söyledi.

TalkSPORT'a konuşan Tilke, "Tabii ki de çok az bir zaman kaldı, çok sıkışık bir proje zamanı içerisindeydik ancak pist hazır olacak."

"Bunu sekiz ayda yapmaya çalışmak elimizdeki, özellikle zaman baskısı olarak, en azimli projelerden bir tanesiydi ancak günün sonunda ortada olan şey inanılmaz ve herkes bir sonraki yarışı heyecanla bekliyor." dedi.

6.174km uzunluğundaki pistte 27 viraj bulunmakta ancak Tilke, yüksek hızlı pistin sürücüler için pek çok zorlu noktası olduğunu belirtti.

Konu hakkında Tilke, "İlginç olan şey pist üzerinde, potansiyel olarak, üst üste üç DRS alanı bulunuyor olması. Üç tane DRS alanı var ve onların ardından farklı virajlar var, bu da oldukça ilgi çekici."

"Sadece düzlükler de değil, bu bir DRS alanı ancak bu sırada çok konsantre olunması gerekiyor çünkü bunun hemen yanında duvarlar var - bu nedenle direksiyonu çevirmeniz gerekiyor."

"Daha ilginç olan kısım ise dördüncü virajdan 10. viraja kadar olan kısım. O kısım çok hızlı, akıcı bir S kombinasyonu var. Burası da oldukça zorlu olacak çünkü sürücülerin doğru çizgileri bulması gerekecek ve 13. viraj da %12 oranında bir eğim var, bu nedenle bir sürü farklı şeyin olduğu bir piste sahibiz." dedi.

Tilke aynı zamanda F1'deki şampiyonluk mücadelesi hakkında da açıklamalarda bulundu. Özellikle son iki yarışta şampiyonluğun ilan edilmesi durumu göz önüne alındığında Cidde pisti, şampiyonluğun gidişatı için büyük bir önem taşımakta.

Konu hakkında Tilke şunları söyledi: "İki taraf da şampiyon olabilir. Bir yanda bu pist çok hızlı, bu nedenle motor çok önemli."

"Ancak bir diğer yandan pistte çok fazla viraj bulunuyor. Bu da çok önemli, bu nedenle kimin daha iyi olacağından emin değilim, ne olacak göreceğiz."

"An itibariyle güçlü olan taraf yeniden Mercedes. Onlar çok güçlü ve onları yenmek zor olacak ancak neler olur hiç bilinmez."

"Verstappen şu an önde yer alıyor ve ortada duvarlara çok rahat temas edebileceğiniz bir sokak pisti var. Eğer bir şey olursa Verstappen orada olacaktır. Fark çok ama çok az ve ikisi de kazanabilir."