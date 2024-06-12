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Formula 1 Kanada GP

Red Bull'un yeni güncellemesi, aero avantajını riske atmayacak

Red Bull, Formula 1 aracının sürüş sorunlarını aerodinamik performansından ödün vermeden çözebileceğinden emin.

Jonathan Noble
Jonathan Noble
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Monako ve Montreal'de Red Bull'un 2024 aracı kerb ve tümseklerle başa çıkmada zorlandı.

Sorunun, RB20'nin yere basma kuvveti kayıplarını tetiklemeden fazla yumuşatılamayan sert süspansiyon ayarlarıyla çalıştırılmasını gerektiren aero platformuyla ilgili olduğu anlaşılıyor.

Red Bull daha iyi bir genel paket sunacak bir çözüm üzerinde çalışıyor, ancak bunun biraz zaman alması muhtemel.

Ancak takım patronu Christian Horner, uygulanacak çözümün RB20'nin güçlü yönlerini göstermesine izin vermemesi için hiçbir neden olmadığını düşünüyor.

"Tüm bunların birlikte çalışması gerekiyor. Yani aracın aerodinamik platformunu zorluyorsunuz, ancak kerblerde de iyi performans sergilemesini istiyorsunuz." 

"Cesaret verici olan, bu hafta sonu üçüncü sektörümüzün rekabetçi olmasıydı, aracın sertliği son şikan üzerinde sarsılsa bile."

"Yarış boyunca çok rekabetçiydik. Yani durum rahatsız edici olmasına rağmen, yine de yeterince hızlı olabildik.

"Bence araçta gerçek bir performans var, eğer bunu ortaya çıkarabilirsek tur zamanının iyileştiğini göreceğiz."

Lando Norris, McLaren MCL38, Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Lando Norris, McLaren MCL38, Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Verstappen'in Kanada Grand Prix'sinde takım telsizinden süspansiyonunun 'kilitli hissettiğinden' şikayet ettiği duyuldu.

Hollandalı'nın ne demek istediğini açıklaması istenen Horner şunları söyledi: "Sanırım bahsettiği şey aracın oldukça sert olduğu; pist kurudukça aracın biraz daha hızlı gittiği ve kerbleri kullanmaya başladıklarıydı."

"Sorunlarımızın ne olduğunu anlıyoruz, birkaç hafta önceki Monaco'dan sonra büyük bir toparlanma oldu. Böyle bir yarışı kazanmak çok ödüllendirici."

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, celebrates on arrival in Parc Ferme

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1. sıra, Parc Ferme'ye varışını kutluyor

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Zaferinin ardından konuşan Verstappen, Horner'ın Red Bull'un RB20'nin güçlü yönlerine zarar vermeden sorunları çözme konusundaki iyimserliğini paylaştı.

Dünya şampiyonu, "Gerçekten bunu aracın başka bir bölümünü etkilemeden çözebileceğimizi düşünüyorum."

"Bunun bir zayıflık olduğunu biliyoruz ve bunu düzeltmek için üzerinde çalışıyoruz. Bunun şu anda bizim için gerçekten büyük bir performans sınırlaması olduğunu hissediyorum."

"Tabii ki, doğal olarak çok fazla kerb veya tümsek kullanmamız gerekmeyen bazı pistleri de dört gözle bekliyorum." dedi.

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