Hulkenberg: "Sahip olduğum rekor aslında F1 becerilerimi gösteriyor"

Hulkenberg 193 tane yarışta yer aldı - başlayamadığı 2013 Melbourne, 2015 Spa ve 2020 Silverstone yarışları hariç - ve en iyi sonucu dördüncülük oldu.

O zamanki adıyla Force India ve Sauber için 2012-2016 yılları arasında üç kez bu sonucu elde etti, ancak podyumu kıl payı kaçırdığı başka yarışlar da oldu.

Bunlar arasında 2012 Brezilya Grand Prix'sinin büyük bölümünü önde götürdükten sonra Lewis Hamilton ile yaptığı kaza ve 2016 Monako GP'sinde olası bir üçüncülüğü kaçırmasına neden olan yavaş ikinci pit stop yer alıyor.

F1 podyumu olmayan bir sonraki en yüksek yarış toplamına sahip pilot 128 start ile Adrian Sutil.

Hulkenberg, şampiyonada hiçbir zaman üst sıralarda yer alan bir takımda yarışmadığı düşünüldüğünde, podyuma hiç çıkamamanın kendisini hayal kırıklığına uğratıp uğratmadığı sorusuna şu yanıtı verdi: "Bu bir gerçeği ifade ediyor."

"Açıkçası, bunu düşünmeye başladığınızda bu biraz sinir bozucu oluyor. Çünkü o zamanlar ve hatta şimdi bile her yarış pilotu ideal olarak kazanmak ister. Ama aynı zamanda, harika bir araca hiç sahip olamadım."

"İyi araçlarım oldu ve podyuma çıkma fırsatım da oldu ama çeşitli nedenlerden dolayı bu hiç gerçekleşmedi."

"Ama dürüst olmak gerekirse, hâlâ iyi ve mutlu bir yerdeyim ve eğleniyorum. Geriye dönüp baktığımda elbette daha iyi yapabileceğim şeyler vardı."

"Ama bu konuda kırgın ya da kızgın değilim. İyi bir yerdeyim ve sanırım sezonun ilerleyen dönemlerinde, Meksika civarında 200 yarışa ulaşacağım."

"Podyuma çıkamasam da, bu kadar kötü olsaydım 200 yarışa ulaşmayı başaramazdım diye düşünüyorum - yani bir yerlerde iyi şeyler de olmalı."

Nico Hulkenberg, Haas F1 Team Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Hulkenberg'in 2020'de Renault'tan ayrılmasının ardından Haas'la yeniden canlanan kariyerini nasıl gördüğünü şu sözlerle ifade etti: "Şu anda Formula 1 sezonundayım, her gün çalışıyorum ve sezondaki performansımı en üst düzeye çıkarmaya çalışıyorum."

"Sahip olduklarımla performansımı en üst düzeye çıkarmak zorundayım. Geçmişteki fırsatlar ne yazık ki işe yaramadı. Elbette o zamanlar bu çok sinir bozucuydu ama durum bu."

"Geçen gün birisi bana 'podyumsuz en çok yarış' diye bir istatistik olduğunu söyledi."

"Ama 'F1'de zafersiz ya da podyumsuz en çok puan' gibi başka bir istatistik daha var [Hulkenberg'in 530 puanı var, Sutil'in 124 puanının önünde]. Demek istediğim, bu istatistik aslında benim adıma konuşuyor."

Etkileyici genç yarış kariyerinin ve Williams'la kazandığı Brezilya 2010 birinciliğinin ardından Hulkenberg'in önde gelen bir F1 takımıyla anlaşması bekleniyordu ve on yıl önce düzenli olarak Ferrari'ye geçmesiyle ilişkilendiriliyordu.

Ancak bu hiçbir zaman gerçekleşmedi ve o zamandan beri uzun F1 kariyerini çoğunlukla orta grup takımları için yarışarak geçirdi.

Boyu 1.80 olan Hulkenberg, boyunun 'kesinlikle yardımcı olmadığını' söylüyor ve F1'in daha küçük pilotları tercih eden ağırlık ve kokpit gerekliliklerinin bir sonucu olarak daha iyi takımlar için yarışma şansını kaçırdığına inanıyor.

Hulkenberg, "Takımların 'Üzgünüm, hayır - çok uzun olduğun için seni geri çevirdik' dedikleri bir cevap hiç almadım. Muhtemelen bunu doğrudan yüzüme söylemezlerdi."

"Ama eminim ki bu durum, üst düzey bir araca geçme fırsatını engelledi." dedi.