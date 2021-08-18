Alpine, Alonso'nun yarış becerilerinden ''etkilenmiş''

Alonso, Macaristan Grand Prix'sinde, Mercedes'ten Lewis Hamilton'ı arkasında tutarak takım arkadaşı Esteban Ocon'un ilk galibiyetini almasına katkıda bulunmasıyla yaptığı sürüşün ardından gündeme gelmişti.

Ancak Budapeşte 40 yaşındaki sürücünün Enstone merkezli takımını yarış becerileri ve kokpitte yaptığı analizler sayesinde yarış boyunca pit duvarı kadar farkında olmasından etkilediği ilk sefer değildi.

Budkowski şu ifadeleri kullandı: ''20 yıldır F1'de birçok sürücüyle çalıştım ve o inanılmaz etkileyici.''

''Onun tutumları etkileyici ve o çok, çok profesyonel biri.''

''Beni etkileyen başka şey ise onun yarış becerisi. Bunu Silverstone'daki sprint yarışında gördük, bunu Bakü'de gördük. Bunlar, [onun yarış yeteneğini görmek için] iyi fırsatlardı.''

''Fernando'nun Silverstone'da yaptığı şey, arkasında bir DRS treni oluşturmaktı çünkü Stroll'den korkmuyordu ancak Gasly'den korkuyordu ve onu Stroll'ün DRS'ine koyarak Gasly'den gelecek bir atağı engelledi.''

''Benim için bu etkileyici bir şey çünkü pit duvarında oturuyorduk, önümüzde verilerimiz vardı ve yarışı tamamen görüyorduk.''

''O aracında son hızda sürüş yapıyordu ve neredeyse pit duvarında yaptığımız analizin aynısını, bizim kadar veriye sahip olmadan ve geri adım atma şans olmadan yaptı.''

''Beni Fernando'yla ilgili en çok etkileyen şeylerden biri de bu. Bu sanırım Formula 1 araçlarını 20 yıldır kullanmanın tecrübesi ve 20 yıl tecrübeye sahip birçok sürücü bile bunu yapamayacaktır.''

Alonso 20 yıllık deneyiminin onu daha iyi bir sürücü yaptığını ve 23 yaşındaki kendini şu anda ''tek elle yeneceğini'' söylemişti.

Budkowski de Alonso'nun hâlâ aç ve azimli olduğunun farkında ve Alpine'in gelecek sezondan itibaren ona daha hızlı bir araç vermesi durumunda İspanyol pilotun Formula 1'de yıllarca kalabileceğini söyledi.

''Fernando'nun ne kadar devam edeceği ona sorulacak bir soru ancak şu anda emekli olmaya hazır yaşlı bir adam gibi durmuyor.''

''O aç ve gelecek seneyi dört gözle bekliyor. Fabrika'da olduğu her zaman gelecek sezonun aracının nasıl ilerlediğini soruyor.''

''Onun bundan keyif aldığını görebilirsiniz, o Formula 1'e dönmekten mutlu. Ancak çok da azimli ve biz de şu anda yaptığımızdan daha iyisini yapmak konusunda azimliyiz. Bu yüzden gelecek yılın aracı üzerinde çok çalışıyoruz ve o bu konuda çok heyecanlı.''

''Eğer ona gelecek sezon rekabetçi bir araç verirsek, yakın zamanda bir yere gideceğini düşünmüyorum çünkü daha da fazlasını isteyecek.''