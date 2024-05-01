Stella: "McLaren mevcut gelişim hızını sürdürürse, 12 ay içinde Red Bull'u yakalayabilir"

McLaren, 2023 sezonuna zor bir başlangıç yaparak ilk beş yarışta sadece 14 puan topladıktan sonra Stella'nın liderliğinde bir tür rönesans yaşadı. Geçen yılın MCL60 şasisinde yapılan ve Avusturya GP hafta sonunda hayat bulan ciddi revizyonlar, takımın pole pozisyonları ve podyum finişleri için mücadele etmesini sağladı.

Bu gelişim hızı devam etti ve 2024 için bunun üzerine inşa edilen McLaren, gridin üst sıralarındaki konumunu sağlamlaştırdı ve aynı referans çerçevesinde geçen yıla göre 82 puan daha fazla toplandı.

Stella, odak noktasının bu gelişim hızını sürdürmek olduğunu açıkladı ve bunu yapabilirlerse, Woking ekibinin 2025'te Red Bull'la güçlü bir mücadeleye girişebileceğini söyledi.

Stella, "Bence genel olarak, 12 aylık dönemi ele alırsak, herkesten daha fazla geliştik. Bence Red Bull geçen yıl çok fazla gelişmedi. Açıkçası, arka planda oldukça fazla çalışıyorlardı çünkü araçlarını çarpıcı bir şekilde yenilediler."

"Ve aracı onların yaptığı gibi yenilemek için aylarca yeniden tasarlamak gerekiyor. Tüm bu çalışmaları yapıyorlardı ve sonra yeni bir araç ile geldiklerinde, bu büyük bir adımdı."

"Yani görünüşte biraz güç kaybetmiş olsak bile, bence biraz güç kaybettik çünkü daha önce, onların gelişmediği dönemde çok fazla güç kazanmıştık."

"Bu yüzden olaylara uzun vadeli bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Uzun vadede güçlü bir yörüngeye oturmuş durumdayız. Kendi içimizde de bunu söylüyoruz: önümüzdeki 12 ay boyunca bu gelişim çizgisini sürdürürsek, neden olmasın? Red Bull'a ulaşabiliriz." dedi.

Fotoğraf tarafından: Andy Hone / Motorsport Images

McLaren bu hafta sonu Miami Grand Prix'sinde bir dizi güncelleme sunacak, ancak Stella bunların geçen sezon sunulan bazı paketler kadar geniş kapsamlı olmayacağını kabul ediyor.

Her şeye rağmen, ekibin gerçek dünya ile mevcut korelasyonunun güçlü kaldığını varsayarak, bunların takımın mevcut simülasyonuna göre "iyi bir adım" sunacağına inanıyor.

Stella, "Miami'de bazı iyileştirmeler yapacağız, bakalım nasıl performans gösterecekler? Herkes için olduğu gibi, fabrikada da geliştirme yapmaya odaklanmış pek çok insan var ve bu her zaman bir geliştirme savaşıdır."

"Formula 1'deki asıl iş bu, araçları sürekli geliştirmek. Bizim de yapmamız gereken bu."

"Bu güncelleme geçen yıl Avusturya ve Singapur'da yaptığımız iki güncelleme kadar büyük olmayacak. Ancak - eğer işler beklentilerimizle, örneğin rüzgar tüneli rakamlarıyla ve bilgisayar simülasyonuyla örtüşürse e iyi bir adım olmalı; fark edilebilir olmalı." dedi.