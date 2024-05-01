Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1 Miami GP

Stella: "McLaren mevcut gelişim hızını sürdürürse, 12 ay içinde Red Bull'u yakalayabilir"

Andrea Stella, McLaren'in önümüzdeki 12 ay boyunca geçen yılki gelişim çizgisini tekrarlayabilmesi halinde şampiyona lideri Red Bull'u yakalayabileceğine inanıyor.

Jake Boxall-Legge Oleg Karpov
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, Lando Norris, McLaren MCL38

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

McLaren, 2023 sezonuna zor bir başlangıç yaparak ilk beş yarışta sadece 14 puan topladıktan sonra Stella'nın liderliğinde bir tür rönesans yaşadı. Geçen yılın MCL60 şasisinde yapılan ve Avusturya GP hafta sonunda hayat bulan ciddi revizyonlar, takımın pole pozisyonları ve podyum finişleri için mücadele etmesini sağladı.

Bu gelişim hızı devam etti ve 2024 için bunun üzerine inşa edilen McLaren, gridin üst sıralarındaki konumunu sağlamlaştırdı ve aynı referans çerçevesinde geçen yıla göre 82 puan daha fazla toplandı.

Stella, odak noktasının bu gelişim hızını sürdürmek olduğunu açıkladı ve bunu yapabilirlerse, Woking ekibinin 2025'te Red Bull'la güçlü bir mücadeleye girişebileceğini söyledi.

Stella, "Bence genel olarak, 12 aylık dönemi ele alırsak, herkesten daha fazla geliştik. Bence Red Bull geçen yıl çok fazla gelişmedi. Açıkçası, arka planda oldukça fazla çalışıyorlardı çünkü araçlarını çarpıcı bir şekilde yenilediler."

"Ve aracı onların yaptığı gibi yenilemek için aylarca yeniden tasarlamak gerekiyor. Tüm bu çalışmaları yapıyorlardı ve sonra yeni bir araç ile geldiklerinde, bu büyük bir adımdı."

"Yani görünüşte biraz güç kaybetmiş olsak bile, bence biraz güç kaybettik çünkü daha önce, onların gelişmediği dönemde çok fazla güç kazanmıştık."

"Bu yüzden olaylara uzun vadeli bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Uzun vadede güçlü bir yörüngeye oturmuş durumdayız. Kendi içimizde de bunu söylüyoruz: önümüzdeki 12 ay boyunca bu gelişim çizgisini sürdürürsek, neden olmasın? Red Bull'a ulaşabiliriz." dedi.

Fotoğraf tarafından: Andy Hone / Motorsport Images

McLaren bu hafta sonu Miami Grand Prix'sinde bir dizi güncelleme sunacak, ancak Stella bunların geçen sezon sunulan bazı paketler kadar geniş kapsamlı olmayacağını kabul ediyor.

Her şeye rağmen, ekibin gerçek dünya ile mevcut korelasyonunun güçlü kaldığını varsayarak, bunların takımın mevcut simülasyonuna göre "iyi bir adım" sunacağına inanıyor.

Stella, "Miami'de bazı iyileştirmeler yapacağız, bakalım nasıl performans gösterecekler? Herkes için olduğu gibi, fabrikada da geliştirme yapmaya odaklanmış pek çok insan var ve bu her zaman bir geliştirme savaşıdır."

"Formula 1'deki asıl iş bu, araçları sürekli geliştirmek. Bizim de yapmamız gereken bu."

"Bu güncelleme geçen yıl Avusturya ve Singapur'da yaptığımız iki güncelleme kadar büyük olmayacak. Ancak - eğer işler beklentilerimizle, örneğin rüzgar tüneli rakamlarıyla ve bilgisayar simülasyonuyla örtüşürse e iyi bir adım olmalı; fark edilebilir olmalı." dedi.

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

yorumlar
Önceki haber Clarkson: "Alonso-Aston Martin açıklaması Newey için erken yapıldı"
Sonraki haber İddiali koltuklardan birisi olan Mercedes koltuğunun yeni sahibi kim olacak?

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Jake Boxall-Legge
Daha fazlası
Jake Boxall-Legge
2024 Avustralya GP: Orta lastiklerle uzun sürüş ortalamaları - Ferrari önde, McLaren 2.

2024 Avustralya GP: Orta lastiklerle uzun sürüş ortalamaları - Ferrari önde, McLaren 2.

Formula 1
Avustralya GP
2024 Avustralya GP: Orta lastiklerle uzun sürüş ortalamaları - Ferrari önde, McLaren 2.
2024 Suudi Arabistan GP'de öğrendiğimiz 10 şey

2024 Suudi Arabistan GP'de öğrendiğimiz 10 şey

Formula 1
Suudi Arabistan GP
2024 Suudi Arabistan GP'de öğrendiğimiz 10 şey
Norris: "McLaren'ı, Bahreyn'de göstereceği performansa göre değerlendirmeyin"

Norris: "McLaren'ı, Bahreyn'de göstereceği performansa göre değerlendirmeyin"

Formula 1
Bahreyn GP
Norris: "McLaren'ı, Bahreyn'de göstereceği performansa göre değerlendirmeyin"
McLaren
Daha fazlası
McLaren
McLaren'ın Miami güncellemeleri, 2023'teki paketler kadar büyük değil

McLaren'ın Miami güncellemeleri, 2023'teki paketler kadar büyük değil

Formula 1
Miami GP
McLaren'ın Miami güncellemeleri, 2023'teki paketler kadar büyük değil
Bird, bileğindeki sakatlık nedeniyle Monako E-Prix'sini kaçıracak, Barnard ilk yarışına çıkacak

Bird, bileğindeki sakatlık nedeniyle Monako E-Prix'sini kaçıracak, Barnard ilk yarışına çıkacak

Formula E
Monako ePrix
Bird, bileğindeki sakatlık nedeniyle Monako E-Prix'sini kaçıracak, Barnard ilk yarışına çıkacak
Norris: "F1'de bir daha Fernando kadar uzun süre yarışan biri olmayabilir"

Norris: "F1'de bir daha Fernando kadar uzun süre yarışan biri olmayabilir"

Formula 1
Çin GP
Norris: "F1'de bir daha Fernando kadar uzun süre yarışan biri olmayabilir"

Son Haberler

Verstappen: "Newey'nin ayrılışı, Red Bull için 'göründüğü kadar' dramatik değil"

Verstappen: "Newey'nin ayrılışı, Red Bull için 'göründüğü kadar' dramatik değil"

F1 Formula 1
Miami GP
Verstappen: "Newey'nin ayrılışı, Red Bull için 'göründüğü kadar' dramatik değil"
Hamilton: "Newey F1'de birlikte çalışmak istediğim bir numaralı kişi"

Hamilton: "Newey F1'de birlikte çalışmak istediğim bir numaralı kişi"

F1 Formula 1
Miami GP
Hamilton: "Newey F1'de birlikte çalışmak istediğim bir numaralı kişi"
Hulkenberg: "Audi ile görüşmeden önce Haas ile de görüşmüştüm"

Hulkenberg: "Audi ile görüşmeden önce Haas ile de görüşmüştüm"

F1 Formula 1
Miami GP
Hulkenberg: "Audi ile görüşmeden önce Haas ile de görüşmüştüm"
Zhou, Stake F1'in Hulkenberg hamlesine hazırlıksız yakalandı

Zhou, Stake F1'in Hulkenberg hamlesine hazırlıksız yakalandı

F1 Formula 1
Zhou, Stake F1'in Hulkenberg hamlesine hazırlıksız yakalandı

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye