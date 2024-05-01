Stella: "McLaren mevcut gelişim hızını sürdürürse, 12 ay içinde Red Bull'u yakalayabilir"
Andrea Stella, McLaren'in önümüzdeki 12 ay boyunca geçen yılki gelişim çizgisini tekrarlayabilmesi halinde şampiyona lideri Red Bull'u yakalayabileceğine inanıyor.
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
McLaren, 2023 sezonuna zor bir başlangıç yaparak ilk beş yarışta sadece 14 puan topladıktan sonra Stella'nın liderliğinde bir tür rönesans yaşadı. Geçen yılın MCL60 şasisinde yapılan ve Avusturya GP hafta sonunda hayat bulan ciddi revizyonlar, takımın pole pozisyonları ve podyum finişleri için mücadele etmesini sağladı.
Bu gelişim hızı devam etti ve 2024 için bunun üzerine inşa edilen McLaren, gridin üst sıralarındaki konumunu sağlamlaştırdı ve aynı referans çerçevesinde geçen yıla göre 82 puan daha fazla toplandı.
Stella, odak noktasının bu gelişim hızını sürdürmek olduğunu açıkladı ve bunu yapabilirlerse, Woking ekibinin 2025'te Red Bull'la güçlü bir mücadeleye girişebileceğini söyledi.
Stella, "Bence genel olarak, 12 aylık dönemi ele alırsak, herkesten daha fazla geliştik. Bence Red Bull geçen yıl çok fazla gelişmedi. Açıkçası, arka planda oldukça fazla çalışıyorlardı çünkü araçlarını çarpıcı bir şekilde yenilediler."
"Ve aracı onların yaptığı gibi yenilemek için aylarca yeniden tasarlamak gerekiyor. Tüm bu çalışmaları yapıyorlardı ve sonra yeni bir araç ile geldiklerinde, bu büyük bir adımdı."
"Yani görünüşte biraz güç kaybetmiş olsak bile, bence biraz güç kaybettik çünkü daha önce, onların gelişmediği dönemde çok fazla güç kazanmıştık."
"Bu yüzden olaylara uzun vadeli bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Uzun vadede güçlü bir yörüngeye oturmuş durumdayız. Kendi içimizde de bunu söylüyoruz: önümüzdeki 12 ay boyunca bu gelişim çizgisini sürdürürsek, neden olmasın? Red Bull'a ulaşabiliriz." dedi.
Fotoğraf tarafından: Andy Hone / Motorsport Images
McLaren bu hafta sonu Miami Grand Prix'sinde bir dizi güncelleme sunacak, ancak Stella bunların geçen sezon sunulan bazı paketler kadar geniş kapsamlı olmayacağını kabul ediyor.
Her şeye rağmen, ekibin gerçek dünya ile mevcut korelasyonunun güçlü kaldığını varsayarak, bunların takımın mevcut simülasyonuna göre "iyi bir adım" sunacağına inanıyor.
Stella, "Miami'de bazı iyileştirmeler yapacağız, bakalım nasıl performans gösterecekler? Herkes için olduğu gibi, fabrikada da geliştirme yapmaya odaklanmış pek çok insan var ve bu her zaman bir geliştirme savaşıdır."
"Formula 1'deki asıl iş bu, araçları sürekli geliştirmek. Bizim de yapmamız gereken bu."
"Bu güncelleme geçen yıl Avusturya ve Singapur'da yaptığımız iki güncelleme kadar büyük olmayacak. Ancak - eğer işler beklentilerimizle, örneğin rüzgar tüneli rakamlarıyla ve bilgisayar simülasyonuyla örtüşürse e iyi bir adım olmalı; fark edilebilir olmalı." dedi.
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
McLaren'ın Miami güncellemeleri, 2023'teki paketler kadar büyük değil
Bird, bileğindeki sakatlık nedeniyle Monako E-Prix'sini kaçıracak, Barnard ilk yarışına çıkacak
Norris: "F1'de bir daha Fernando kadar uzun süre yarışan biri olmayabilir"
Son Haberler
Verstappen: "Newey'nin ayrılışı, Red Bull için 'göründüğü kadar' dramatik değil"
Hamilton: "Newey F1'de birlikte çalışmak istediğim bir numaralı kişi"
Hulkenberg: "Audi ile görüşmeden önce Haas ile de görüşmüştüm"
Zhou, Stake F1'in Hulkenberg hamlesine hazırlıksız yakalandı
Prime
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar