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Steiner ikinci F1 kitabı üzerinde çalışıyor

Haas'ın eski takım patronu Guenther Steiner, 2023'teki bir önceki kitabının başarısının ardından ikinci bir Formula 1 kitabı üzerinde çalışıyor.

Adam Cooper
Editör Adam Cooper
Yayın tarihi
Gunther Steiner

Steiner'ın ilk kitabı Surviving to Drive, James Hogg tarafından kendisine ulaşıldıktan sonra yazıldı.

İlk olarak İngiltere'de Penguin Random House tarafından yayınlanan kitap, Haas takımının 2022 sezonunun iç yüzünü anlatırken, Steiner'ın kariyerinin daha önceki dönemlerine de değiniyordu.

Yaklaşık 150.000 kopya satan ve 12 dilde yayınlanan kitabın İngiltere'deki ciltsiz versiyonu Mart ayında çıkacak.

Hogg daha önce Damon Hill, Johnny Herbert ve Jason Plato ile projeler üzerinde çalışmıştı.

Steiner ve Hogg, bu ayın başlarında takım sahibi Gene Haas tarafından kovulduktan sonra manşetlere çıktığında ikinci işbirliklerine başlamışlardı ve bu da çalışmalarına potansiyel olarak yeni bir odak noktası kazandırdı.

Steiner, Autosport'a yaptığı açıklamada, "Şu anda ikinci kitap üzerinde çalışıyoruz. Bu zaten daha önce planlanmıştı. Şimdi belki hikaye biraz değişebilir!" dedi.

Steiner ilk projede yer almaktan keyif almış ve bu sayede hayranlarıyla imza günleri düzenlemişti.

Guenther Steiner, Team Principal, Haas F1 Team, in the pit lane before the race

Fotoğraf tarafından: Andy Hone / Motorsport Images

Guenther Steiner, Takım Müdürü, Haas F1 Takımı, yarıştan önce pit şeridinde

"Bu tamamen yeni bir deneyimdi." 

"Bazı sektörlerin nasıl işlediği, işlerin nasıl yapıldığı hakkında çok şey öğrendim çünkü daha önce hiç böyle bir şeyle karşılaşmamıştım."

"Ve yazarla çalışmaktan gerçekten keyif aldım. O harika bir adam, çok eğlendik. Benimle takılmanın her zaman eğlenceli olduğunu çünkü hiçbir zaman 'bunu yapmalıyız' baskısı olmadığını söyledi. Her şey çok organik bir şekilde gelişti."

Steiner kitaba ya da Netflix'te yayınlanan Drive to Survive dizisindeki rolüne ayırdığı zamanın onu Haas'taki görevlerinden alıkoyduğunu reddediyor.

Steiner, "Bence insanlar bunun ne kadar dikkat dağıtıcı olduğu konusunu abartıyor. Aslında günlük işlerden çok fazla dikkat dağıtıcı bir şey değil çünkü bir hayalet yazar bunu sizin için yapıyor."

"Şimdi daha fazla zamanım var ama şimdi bile haftada yarım saatlik iki seans yapıyoruz. Birini Salı, diğerini Cuma günü yapıyoruz. Ben sadece bunu yapıyorum, gerisini o hallediyor."

"Onunla konuşuyorsunuz ama bu onunla günlerce konuşmak gibi bir şey değil. Bazı insanların bu insanlarla günlerce konuştuğunu biliyorum ama ben konuşmadım."

"Bunun büyük bir etken olduğunu düşünmüyorum. Bence bunun takıma her şeyden daha fazla faydası oldu çünkü çok sayıda sponsor buldular." dedi.

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