Sainz'a göre Ferrari'nin 2024'teki ilerlemesinin anahtarı, "daha az korku"

İspanyol pilot, Max Verstappen dışında 2024'te yarış kazanan tek pilot ve Suudi Arabistan Grand Prix'sini sağlık nedenleriyle kaçırmasına rağmen pilotlar şampiyonasında takım arkadaşı Charles Leclerc'in sadece yedi puan gerisinde yer alıyor.

Güçlü formu Sainz'ı gelecek yıl için F1 sürücü pazarında önemli bir oyuncu haline getirdi. Sainz'ın adı Red Bull ve Mercedes ile ilişkilendirilirken Audi'nin de onu takımda görmek istediği biliniyor.

Bu sezon Ferrari için daha iyi sonuçlar elde etmesinin ardından Sainz'ın bir yaklaşım değişikliğinde olduğu veya sürüşünü değiştirdiği iddia edildi.

Sainz, işlerin neden şu ana kadar daha iyi gittiğine dair düşüncelerini dile getirirken, bunun Ferrari'nin yeni SF-24'ünün geçen yılki zorlu aracına göre daha yumuşak bir sürüşe sahip olmasından kaynaklandığını ifade etti.

Sainz, "Araçta, tur boyunca size daha az kötü anlar yaşatan, daha az korku veren daha dengeli bir platform dışında sevdiğim ya da sevmediğim özel bir şey yok."

"Geçen yıl, sıralama turları ya da yarış sırasında, nereden geldiğini anlamadığımız pek çok büyük an (sorun) yaşıyorduk. Bu da genel olarak güvenimizi azaltıyordu."

"Bu yıl, Bahreyn'deki kış testlerinden bu yana, üç günlük testlerde bu tür anları çok az yaşadığımızı görebiliyorsunuz." dedi.

Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, 3. sıra, Basın Toplantısında Fotoğraf: Motorsport Images

Sainz, sınırda bu kadar gergin olmayan bir araca sahip olmanın sürücü güveninin artması anlamına geldiğini ve bunun da daha fazla zorlayabileceği anlamına geldiğini söyledi.

Sainz, "Araç, sınıra daha yakın durmanızı sağlayan daha istikrarlı bir platform gibi görünüyor."

"Bu da sonuçta daha fazla güven ve daha fazla güven de daha iyi performans anlamına geliyor."

"Sürüş tarzı ve tüm bunlar açısından, geçen yıla çok benzer bir otomobil. Geçen yılki araçla tamamen aynı şekilde kullanıyoruz." dedi.

Kış boyunca Ferrari'nin Lewis Hamilton'la sözleşme imzalamayı tercih etmesiyle sözleşmesinin 2025 için yenilenmeyeceğini öğrenmiş olmasına rağmen Sainz, takımda geçirdiği dört yıl boyunca elinden gelenin en iyisini yaptığını düşünüyor.

Ancak bugüne kadarki kariyerinin en formda dönemini yaşadığından emin değil.

Sainz konuşmasını şu sözlerle tamamladı: "Ferrari'ye katıldığımdan bu yana sezona en güçlü başlangıcımı yaptığım kesin. Bence bu bir sır değil. Elimden gelenin en iyisini yapıyor muyum? Bilmiyorum. Buna cevap vermek zor."

"Açıkçası öyle görünüyor, çünkü podyumlar geliyor ve sonuçlar gösteriyor. Ama McLaren'da en iyi dönemimi yaşadım, Toro Rosso'da en iyi dönemimi yaşadım."

"Değişen şey araçtır - bazı yıllar diğerlerinden daha iyi bir araca sahip olursunuz. Bazı yıllar daha iyi bir sıralama aracınız ya da yarış aracınız olur. Bu yıl, sıralama ve yarış arasında iyi bir uzlaşma sağladık gibi görünüyor."

"Evet, sanırım çok iyi bir seviyede sürüyorum ama daha önce de F1'de iyi bir seviyede sürdüm, o yüzden bilmiyorum. Dürüst olmak gerekirse, bunu düşünmek için son dokuz yılımın tamamını gözden geçirmem gerekiyor."