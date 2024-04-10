Mercedes, 2026'ya önde başlayabilmek için mevcut aracın gelişimini durdurmayacak

Alman üretici, W15'in Red Bull'a meydan okuyan formunu umduğu gibi üretememesi nedeniyle, en son zemin etkisi düzenlemelerini hâlâ tam olarak anlayamadığı gerçeğiyle yüzleşiyor.

Aslında Mercedes, 2024 aracının 'hiçbir anlam ifade etmeyen' özellikler sergilediğini, artan yere basma kuvveti seviyelerinin pistte ekstra performansa dönüşmediğini kabul etti.

Sorunların saf aerodinamikle ilgili olmaktan ziyade daha çok mekanikle ilgili olabileceğinden şüpheleniyor.

Wolff, Max Verstappen ve Red Bull'un dünya şampiyonluğu yolunda ilerlediğinden şüphe duymadığını ve şu anda takımının ana hedefinin mümkün olan en iyi dereceyi elde etmek olduğunu söyledi.

Ancak W15'te neyin eksik olduğuna cevap ararken, Mercedes'in mevcut kurallara sonsuz kaynak aktarmaya değmeyeceğine karar verebileceği bir senaryo ortaya çıkıyor - çünkü 2026 aracının doğrudan hızlı çıkmasını sağlamak için erkenden ona odaklanmak daha iyi olabilir.

FIA, takımların yeni araçların aerodinamiği üzerinde çalışmaya 2025'in başına kadar başlamasına izin vermediği için böyle bir çağrının henüz gelmesi gerekmiyor.

Ancak Motorsport.com'un bu yılın sonlarına doğru Mercedes'in mevcut kural döngüsünü terk etme konusunda bir karar vermesi gerekip gerekmeyeceği sorusuna Wolff, takımının duruşu hakkında kesin konuştu.

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Wolff, "Biz Mercedes'iz. Mevcut düzenlemeleri tamamen terk edemeyiz ve şu anda bulunduğumuz seviyede performans göstermeye devam edemeyiz."

"Bu ne markanın ne de kendimizin ve ortaklarımızın arzusu. Yani, hayır. Bence zorlamaya devam etmeli, anlayışınızı oluşturmaya devam etmelisiniz."

"Ancak eninde sonunda, FIA bir tür düzenleme getirdiğinde, diğer tüm takımlar gibi biz de buna bakmaya başlayacağız ve muhtemelen bazılarına göre daha erken bir tarihte olacak." dedi.

Wolff, Mercedes'in Ferrari ve McLaren ile birlikte Red Bull'un arkasındaki kovalayıcı grupta kilitli kaldığını düşünüyor ancak F1'deki tutkularının bu şekilde olmadığını söylüyor.

"Eğer beklentiniz nihayetinde galibiyetler ve şampiyonluklar için yarışmaksa, o zaman Max ve Red Bull çok önde olduğu için biraz boş bir arazide olduğumuzu söyleyebilirsiniz."

"Bu grubun içindeyiz ama P2, P3 veya P4 için mücadele eden iki takım için de tatmin edici değil. Her zaman söylediğim gibi, eğer salt sportif açıdan bakacak olursam, önemli olan P2/P3/P4 değil P1'dir."

"Ancak bu şu anda karşı karşıya olduğumuz bir gerçeklik ve biz de bu yeni gerçeklikten en iyi şekilde yararlanmaya çalışıyoruz."

"[Amacımız] doğrudan rakiplerimizi yenmek, bir yandan da birilerinin daha iyi iş çıkardığını kabul etmek ve bu yıl yarış kazanıp kazanamayacağımız konusunda eninde sonunda kendimize yeniden belirlememiz gereken bir ölçüt oluşturmak ve bu hırsı bırakmak istemem. Ve kesinlikle gelecek yıl da."

"2026 için büyük bir sıfırlama söz konusu ve bu da başka herhangi bir takımın Red Bull'u yenmesi için kesinlikle en gerçekçi fırsatı sunuyor. Ancak bundan önce bir tam ve üç çeyreklik sezon var ve önümüzdeki 18 ay içinde daha fazla acı çekmek istemiyorum. Sadece önemli başarılar ve yukarı doğru giden bir yörünge umuyorum."