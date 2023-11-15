Krack: "Geçirdiğimiz zor zamanlarda fabrikadaki ışıklar hiç sönmedi"

Fernando Alonso sayesinde Silverstone takımı bu sezonun ilk sekiz yarışının altısında podyuma çıkarak Red Bull için tehdit haline geldi.

Ancak, Hollanda'daki ikincilik dışında, Avusturya GP'sinden itibaren sonuçlar düşüşe geçti ve Aston ilk 10'un sınırlarına geriledi.

Bu düşüş, takımın 2024 aracına yönelik tasarlanan ve üretilen yükseltmeleri getirdiği dönem boyunca devam etti.

Ancak Aston Martin bu ayın başlarında Brezilya GP'sinde podyuma geri döndü ve Alonso, Red Bull'dan Sergio Perez'i sadece 0.053 saniye farkla geride bırakarak üçüncü sırayı elde etti.

Krack, bunun 'ne kadar güçlü bir takım olduklarını gösterdiğini' söyledi ve ekledi: "Zor zamanlarda bir aradaydık."

"Zandvoort'tan sonra güçlü olmayan birkaç yarış geçirdik. İş yükü, uzakta olmak, zaman dilimleri, sıcaklık, sonuç alınamayan çok fazla çalışma açısından acımasız olan üç yarış [Austin, Meksika, Brezilya] geçirdik."

"Geri dönmemiz, ekibimize, ekip çalışmasına, fabrikaya veya kampüse dahil olan herkes için büyük bir övgü."

Krack, bu dönemde fabrikadakilerin gece gündüz çalıştığını da belirtti.

"Tüm bu süre boyunca ışıklar hiç sönmedi, buna inanabilirsiniz."

"Bu şunu gösteriyor: Eğer güçlü bir ekip olursanız, birbirinize güvenir ve inanırsanız, inanılmaz şeyler yapabilir ve inanılmaz geri dönüşler sağlayabilirsiniz."

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images Lance Stroll, Aston Martin AMR23, George Russell, Mercedes F1 W14

"Bazen işlerin nasıl gidebileceğini görüyorsunuz. Ancak Meksika'dan sonra, ekip olarak gösterdiğimiz çaba sayesinde vites yükselttik."

Krack, ekibin 2024 aracı hakkında daha fazla bilgi edinmek için çalışarak sonuçları 'feda ettiğini' kabul etti.

"Çok fazla ev ödevi yapmak zorundaydık."

"Brezilya'nın nasıl bir pist olduğunu biliyorduk. Hangi paketi getireceğinizi, lastik durumunu ve yüzeyi biliyorduk."

"Her şeyi olması gerektiği ve planlandığı şekilde yürütürseniz, gerçekten iyi sonuçlar elde edebilirsiniz."