Haas Imola'da arka arkaya F1 güncellemelerini test edecek

Haas sezonun ilk büyük güncellemesini Çin Grand Prix'sinde tanıttı; VF-24 güncellenmiş zemin çitleri, aynalar, soğutma çıkışları ve arka fren kanalı girişleriyle donatıldı.

Her iki pilot da yeni parçalarla Şanghay'da rekabetçi bir performans sergilerken, Kevin Magnussen sprint yarışını 10. sırada tamamladı, Nico Hulkenberg ise Q3'e ulaştı ve ana yarışta dokuzuncu sıradan puan aldı.

Ancak sprint formatı Haas'ın Çin'de anlamlı karşılaştırmalı testler yapmasını engelledi ve bu durum Miami'de tekrarlanacak. Bu nedenle Amerikalı ekip, aracının yeni ve önceki versiyonlarından elde edilen verileri normal bir hafta sonu boyunca kapsamlı bir şekilde karşılaştırmak için Imola'ya kadar bekleyecek ve antrenman seanslarından en iyi şekilde yararlanacak.

Takım patronu Ayao Komatsu Çin Grand Prix'sinde Perşembe günkü açıklamasında "Rüzgar tüneli rakamları her şey değildir, biliyorsunuz. Gerçek otomobilin rüzgar tüneli ile karşılaştırıldığında nasıl bir performans sergilediği önemlidir."

"Bu yıl pistte ölçtüklerimiz rüzgar tünelinden beklentilerimizden biraz farklı. Bu yüzden bunu doğru bir şekilde anlamamız gerekiyor." demişti.

Japon patron, Haas'ın başarılı hafta sonunun ardından Motorsport.com'a yaptığı açıklamada konuya açıklık getirdi: "Burada oturup 'güncelleme mükemmel çalıştı' ya da '%100, ikna oldum' demiyorum. Bunu söylemiyorum."

"Ancak bu bir sprint hafta sonu olduğu için arka arkaya doğru düzgün bir şey yapamıyoruz ama 1. antrenman seansında ölçüm yapabiliyoruz. Bir karşılaştırma değil, sadece bariz bir yanlışlık olup olmadığını görmek için. Ve bunu görmüyoruz. Yani işe yaradığını düşünüyoruz. Ama bunu %100 olarak söylemiyorum."

Ayao Komatsu, Takım Müdürü, Haas F1 Takımı, Kevin Magnussen, Haas F1 Takımı, gridde Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Ancak işe yaramadığı kanıtlanana kadar sürece güvenmek zorundayım. Bu yüzden bugün buraya her iki araç için de güncellemeler getirmeye karar verdik. Çünkü rekabet çok sıkı. Sürecimize güvenmiyorsak ne anlamı var? Biz de bunu yaptık. O halde evet, şu ana kadar endişe verici bir şey görmüyorum."

"Ancak Imola'ya normal hafta sonu ile gittiğimizde, düzgün bir arka arkaya yapacağız. Yaptıklarımızın doğru olup olmadığını değerlendireceğiz." dedi.

Miami Grand Prix'si, bu hafta sonu Haas'ın VF-24'teki bazı yeni parçalarla birlikte sezonun ilk ev sahibi etkinliği olacak. Ancak Komatsu bu parçalardan "çok küçük" bir performans artışı bekliyor.

Komatsu, "[Paketi] üç aşamada getiriyoruz. Bu [Çin'deki] küçük bir adımdı diyebilirim. Ancak Miami daha da küçük olacak, ardından Imola bir başka küçük adım olacak. Yani, bu sadece aşamalı."

"Eğer onda bir alırsanız, bunun sıralama pozisyonunu ne kadar değiştirdiğini biliyorsunuz... Ve bir sıralama pozisyonu, ilk stintinizi trafikte mi yoksa serbest havada mı geçireceğiniz anlamına gelebilir, değil mi? O zaman bunun büyük bir etkisi olacaktır. Yani tur zamanı açısından küçük bir fark gibi görünse de, sonuç çok büyük olabilir." dedi.

Imola'daki karşılaştırmalı testler başarılı olmazsa, Komatsu Haas'ın yaz tatiline kadar durumu tersine çevirmek için verilerden en iyi şekilde yararlanacağından emin.

"Umarım Imola'da yaptığımız şeyin doğru olduğunu kanıtlayabiliriz. Ancak en kötü ihtimalle, yaptığımız şeyin doğru olmadığını kanıtlarsak, sezon ortasında bunu düzeltmek için hâlâ şansımız var."