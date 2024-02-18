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Formula 1

Allison: "Zirveye geri dönme mücadelesi çok eğlenceli"

Mercedes teknik direktörü James Allison, Red Bull tarafından mağlup edilmelerinin; zirveye dönüşün eğlenceli olmasını engellemediğini söylüyor.

Jonathan Noble
Jonathan Noble
Sergio Perez, Red Bull Racing RB19, George Russell, Mercedes F1 W14

Sergio Perez, Red Bull Racing RB19, George Russell, Mercedes F1 W14

Mark Sutton / Motorsport Images

Mercedes geçen yıl bir yarış hariç tüm yarışları kazanan Red Bull'un dominasyonunu engelleyecek bir şey yapamasa da Allison zirveye geri dönme mücadelesi konusunda hâlâ heyecanlı.

Etrafında bu mücadeleyi benimseyen ve Mercedes'in formunu yükseltmesini sağlamak için ne gerekiyorsa yapmaya hazır çalışan arkadaşlarının olması da bunun en önemli unsurlarından biri. 

Allison, "Eğlenceli olmadığını söylüyorsunuz ama aslında çok eğlenceli."

"Evet kazanmak kadar eğlenceli değil ve bunun için sporu sevmeniz gerekiyor. Yeterince iyi bir iş çıkaramadığınız zaman bunun bedelini ödemek zorundasınız." 

James Allison, Technical Director, Mercedes-AMG

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

James Allison, Teknik Direktör, Mercedes-AMG

"Bence Red Bull'un şu anki performansında hayranlık uyandıran şeylerden biri, uzunca bir süre gelişim gösteremedikten sonra hedeflerine kararlılıkla bağlı kalmalarıdır." 

"Şimdi bu emeğin meyvelerini yiyorlar. Takımımız kendisini yeniden ön sıralarda görmek için doğru hamleleri yaptığından emin olduğu sürece, bu konuda çok ama çok eğlenebiliriz." dedi.

Allison F1'de ilerlemenin hiçbir zaman kolay olmadığını kabul ediyor, ancak uzun vadeli trend bozulmadığı sürece yükselişte olmak için her türlü nedene sahip.  

"Bu her zaman umutlarınızı yükseltmek, zirvedekiler tarafından biraz tokatlanmak ve sonra başka bir hamle yapmak için kendinizi tekrar toplamaktan oluşan bir inişli çıkışlı trendir." 

"Umarım yukarıya doğru olan bu yolculuk dik, güçlü ve güvenli olur, ancak rakiplerimize iyi bir mücadele vermek için elimizden gelen her hızda sürmeye çalışmak çok eğlenceli olacak."  

Mercedes, son iki yıldır Lewis Hamilton ve George Russell'ı engelleyen sorunları gidermek amacıyla F1 araç tasarımında büyük bir yenileme üzerinde çalışıyor. 

Yeni aracın ilk simülatör çalışmalarından olumlu göstergeler gelse de, Allison rakiplerinin neler yapabildiğini görene kadar işlerin nereye varacağı konusunda temkinli olmaya devam ediyor. 

"Hiçbir takımın yılın bu zamanında heyecanın yanı sıra endişeli olmaktan başka bir şey yaptığını sanmıyorum." 

"Kendinizden emin olmak için psikopat olmanız gerekir çünkü denklemin sadece bir tarafını bilirsiniz."

"Bir aracı ilk kez çalıştırdığımız zamanlarda pilotların 'Bu harika bir araç!' dedikleri oldu. Ama o zaman bile, piste çıkıp aracı kullanmaya başlayana kadar ya da diğerlerini görene kadar bundan emin olamıyorsunuz."

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