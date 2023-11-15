Alfa Romeo: "Las Vegas, şampiyonada yukarı çıkmak için bize fırsat verebilir"
Alfa Romeo, Las Vegas Grand Prix'sinin rakiplerini geride bırakmak için fırsatlar sağlayabileceğini umuyor.
Alfa, 2023'ün geliştirme yarışında orta sıralardaki rakipleriyle aynı seviyede kalmakta zorlanmasının ardından şampiyonada sekizincilik için mücadele ediyor.
Takım, özellikle Singapur ve Katar'a bir dizi güncelleme getirse de rakibi AlphaTauri'nin çok daha büyük kazançlar elde ettiğini gördü. Faenza ekibi son üç yarış hafta sonunda 16 puan topladı ve Alfa ile aralarındaki fark beş puana çıktı.
Bu hafta sonu Las Vegas'ta yapılacak yarış, düşük sıcaklıklar ve yeni asfalt ile beklenmedik sonuçlara sahne olabilir. Bu nedenle Alfa Romeo, bu hafta sonunun kendilerine bazı fırsatlar sağlayabileceğine inanıyor.
Mühendislik direktörü Xevi Pujolar, "Bu pistle ilgili pek çok soru işaretimiz var."
"Ancak şu anda içinde bulunduğumuz durumda, şampiyona sıralamasında yukarı çıkma fırsatına sahip olmak için böyle bir şeye ihtiyacımız olabileceğini düşünüyorum. Her şeyin biraz belirsiz ve zor olması bize şans getirebilir, sadece Vegas'ın herkes için çok zor bir hafta sonu olması ve bizim de bundan faydalanmamız gerekiyor."
"Williams ve Haas ile mücadele etmeye çalışabiliriz ama AlphaTauri şu anda çok hızlı."
"Eğer her şey kolay ve anlaşılır olursa, sekizincilik ya da yedincilik için mücadele etmemiz çok zor olacak, işler çok karmaşık bir hal alıyor." dedi.
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