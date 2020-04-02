Carpentier: "2020 Kanada GP'nin yapılması imkansız"

Kanada GP organizatörü Francois Dumontier yarışın belirlenen tarih olan 14 Haziran'da yapılma ihtimali konusunda iyimser olduğunu, ancak yarışın ertelenme durumunun da farkında olduğunu belirtmişti.

Tamamen kurulu bir pist olmasa da Montreal, Bakü ile karşılaştırıldığında yarış hakkında son kararı almak için biraz daha fazla vakte sahip.

Kanadalı yarış pilotu Carpentier ise o kadar da umutlu görünmüyor.

Carpentier, "Ferrari, Formula 1'in önemli bir parçası ve McLaren koronavirüsten etkilendiği için Melbourne'ü iptal ettilerse, Montreal'e gelmeyecekler. Ferrari olmadığı için de yarış yapılmayacak."

"Bugün İtalya'da her gün yüzlerce, hatta binlerce insanın hayatını kaybettiği göz önüne alındığında, Ferrari'nin bir yarışa katılmayı düşünme imkanı neredeyse hiç yok."

"Bana göre yarışa ev sahipliği yapma şansımız %10, hatta %10'dan bile daha az."

"Francois umutlu olduğunu söyledi ama bence imkanı yok. %50-50 olduğunu söyledi ama bana göre %10 bile değil." dedi.