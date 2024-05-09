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Formula 1 Miami GP

Carlos Sainz, Mercedes ve Audi arasında seçim mi yapacak?

Carlos Sainz önümüzdeki haftalarda 2025 için ne yapacağına karar vermek zorunda kalacak.

Ezel Tan
Carlos Sainz, Scuderia Ferrari

Fotoğraf: Alexander Trienitz

Alman yayın kuruluşu F1-Insider, Carlos Sainz'ın iki seçenek arasında kaldığını iddia ediyor. Görünüşe bakılırsa İspanyol pilot, Red Bull Racing'e geçmeyi umuyordu fakat Avusturyalı ekip, Sergio Perez ile ortaklığını sürdürmeyi planladığı için bu seçenek artık geçerli değil.

Sauber, Carlos Sainz'a çok yıllık bir sözleşme ve iyi miktarda para teklif ediyor ancak sportif beklentiler hakkında herhangi bir garanti vermiyor.

Buna ek olarak Audi, Sainz'a karar vermesi için 24-26 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Monako Grand Prix'sine kadar süre tanıdı.

Bu süreden önce Sainz kararını vermez ya da ret cevabı verirse, Audi alternatif adaylarla görüşmelere başlayacak. Bu isimler arasında Esteban Ocon ve Pierre Gasly de bulunuyor.

Listede geçen sezon Formula 2'de şampiyon olan Sauber pilotu Theo Pourchaire de var.

Sauber'e alternatif olarak Carlos Sainz'a Mercedes'ten de teklif olduğu konuşuluyor. İddiaya göre İspanyol pilot zaten Toto Wolff'tan bir kontrat teklifi aldı ancak buradaki problem bunun sadece 2025'i kapsıyor olması.

Mercedes, 2025 sonunda Max Verstappen'in Red Bull Racing'den ayrılmaya karar vermesi ya da Kimi Antonelli'nin kendilerine katılmaya hazır olması ihtimaline karşı, Sainz'la uzun vadeli bir anlaşma yapmak istemiyor.

Sainz böyle bir durumda 2026 için kontratsız kalacak ve artık Audi seçeneği de mümkün olmayacak. Dolayısıyla İspanyol sürücüyü zor bir karar süreci bekliyor.

Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, is interviewed after Qualifying

Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, is interviewed after Qualifying

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

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