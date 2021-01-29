Carlos Sainz, Alonso'nun kariyerini tekrarlamaya çalışmıyor

26 yaşındaki pilotun farklı bir yöne doğru ilerlediği ortada, ancak bu sene itibaren Sainz; Renault, McLaren ve Ferrari'de mücadele etmesi itibariyle Alonso ile benzer bir yolda ilerliyor.

Tabii ki de buradaki en büyük fark, Sainz'ın Renault ile geçirdiği iki senede podyuma çıkamamasına karşılık, Alonso'nun 2005-2006'da Fransız üreticiyle iki dünya şampiyonluğu alması.

İkili, 2021 yılında, Alonso'nun verdiği iki yıllık aranın ardından Formula 1'e - adı Alpine olarak değiştirilen - Renault ile geri dönmesi ile beraber, tekrardan karşı karşıya gelecek.

Sainz, Alonso'nun kendisi için bir idol olmasına rağmen, takımlar arasında yaptığı geçişlerin İspanyol efsaneyi geçmeye çalışması ile bir alakasının olmadığını söyledi.

Crash.net'e konuşan Sainz, şakayla karışık şekilde, şunları söyledi: "Komik olan kısım şu ki ben de Renault'da yarıştım ama iki kez dünya şampiyonu olmadım."

"Bence kariyerleri karşılaştırmak her zaman imkansızdır çünkü takımlara aynı anda katılmıyorsunuz. Tamamen farklı bir zaman diliminde, farklı rakiplere karşı yarışıyorsunuz."

"Ancak bildiğim şey şu ki bir gün dünya şampiyonluğu için mücadele etmek istiyorum ve kendimi o noktaya bir an önce getirmek istiyorum, olabildiğince yakın zamanda bu noktada olmak istiyorum çünkü bu mücadeleyi vermeye hazırım."

"O (Alonso), oldukça güçlü bir sürücü ancak bu dünyada başka bir Fernando Alonso olmayacak. Pek çok yönden O, bir öncü ve bir ilk oldu, ben de sadece kendi kariyerime odaklanmış durumdayım. Kendi işlerimi yapıyorum, kendi sürüşümü ortaya koyuyorum ve bunun beni nereye götüreceğini merakla bekliyorum."

Sainz aynı zamanda Ferrari'ye yaptığı geçişin, daha çok ilgi ve daha yüksek profil getirmesine rağmen, kendisini değiştirmeyeceğini düşünüyor.

"Kendim olmayı seviyorum. Kendi imajımın bir kısmını veya başka bir kısmını keşfetmeyi planlamıyorum."

"Ben ailesine önem veren biriyim. Her zaman İspanya'ya geri gitmeyi ve köpekleriyle, ailesiyle ve arkadaşlarıyla vakit geçirmek isteyen biriyim. Bunun da normal bir insanla olan hayatla bir farklı olduğunu düşünmüyorum."

"Eğer Ferrari sürücüsü olmam benim daha ünlü olmama neden olacaksa, bu durum benim yaklaşımımı değiştirmeyecek. Bir anda modaya ilgim artmayacak veya kendi kişiliğim dışında bir şey yapmayacağım."

"Eğer benim değerlerimle uyuşan, iyi bir sponsorluk teklifi gelirse bunu kabul ederim, ancak şu ankinden daha farklı bir şey yapmayı düşünmüyorum."