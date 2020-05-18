Carlin: "Vettel'in yapabileceği en kötü şey orta gruptaki bir takıma gitmek olur"

Sebastian Vettel, 2020 Formula 1 sezonunun ardından Ferrari ile yollarını ayıracak ve şimdilik ne yapacağı belirsizliğini koruyor.

Alman pilotun adı Mercedes'le anılsa da, bu ihtimalin pek de yüksek olmadığı düşünülüyor.

Vettel/Red Bull anlaşmasının gerçekleşmesi de mümkün gözükmezken, bu durumda Alman pilotun orta gruptaki takımlar haricinde boş bir koltuk bulması mümkün değil.

Ancak alt serilerde Vettel'le çalışan Trevor Carlin, Vettel'e bunu yapmamasını tavsiye ediyor.

Daily Mail'e konuşan Carlin, "Bence yapabileceğin en kötü şey, ilk üç dışında bir takımla yarışmak olur. Bunu yapmasının pek de akıllıca olacağını düşünmüyorum. Sporda büyük bir geçmişi var ve kendisini kanıtlamış bir kazanan. O bir şampiyon. Bunu para için yapmasına hiç gerek yok. Ara verebilecek ve neler olduğunu görebilecek kadar genç." dedi.

Carlin, Vettel'in orta grupta bir takımla yarışması halinde bunun 2010'da F1'e dönen Michael Schumacher'in durumundan farksız olacağını söyledi.

"Harika bir iş yapan ve yeteneklerinin zirvesinde olan birisinin, arka tarafta yarışmaya zorlandığını görmek elbette ki üzücü."

"Michael Schumacher'in 2010 yılında Mercedes'e gitmesiyle benzer. Onu izlerken kendimi rahatsız hissetmiştim. Bu, Michael'ın yaptığı bir hataydı ve Sebastian da benzer bir şey yaparsa, bu da bir hata olur."

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